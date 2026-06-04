Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закупал защиту со 100% маржой, - Железняк

"Оператор ГТС Украины" закупал бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов через подставные фирмы. Компания уже потеряла 70 млн грн по выполненным контрактам. В целом переплата может составить не менее 150 млн грн на защиту газовой инфраструктуры.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как работала схема?

По словам нардепа, "Оператор ГТС" закупал бетонные лего-блоки для защиты критической инфраструктуры.

Чаще всего тендеры выигрывали три компании: "Билдинг Груп-А", "ГП Схид-Агро" и "А-Пром".

"А дальше все очень просто. Компанияберет блоки у реального завода, а государству продает уже почти вдвое дороже.



Например, "ГП Схид-Агро" покупает блоки по 7 тыс. грн, а ОГТС продает уже по 14 тыс. грн.



Или другой пример: блок, который на заводе стоит около 6 тыс. грн, ОГТС покупает у "Билдинг Групп-А" почти за 12 тыс. грн. И такая наценка почти по всем позициям в контракте", - отметил парламентарий.

В то же время блоки даже могут ехать напрямую с завода, хотя в документах компании указывают в качестве производителя либо себя, либо связанную фирму.

"Что неудивительно. У этих "бетонных гигантов" нет ни производства, ни складов, ни нормального штата", - добавил Железняк.

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Кто в ОГТС отвечал за закупки для защитных сооружений?

"И здесь все ведет к директору по безопасности госпредприятия (как Басов-"Тенор" в схеме Миндича с Энергоатомом).

В ОГТС директором по безопасности уже несколько лет работает Олег Доронин. Именно он распоряжается бюджетом на защитные сооружения, а его подразделение контролирует выполнение этих тендеров.



На предприятие, по нашей информации, его привел Дмитрий Липпа – ставленник Ростислава Шурмы. Именно тогда Шурма активно расставлял своих людей в энергетике, как говорят источники, в интересах Миндича", – пояснил нардеп.

В то же время, по словам Железняка, компании, выигравшие тендеры ОГТС, тоже оказались не случайными.

"По нашим данным, все три фирмы-победителя связаны с семьей Доронина. Эта связь прослеживается через фирму, которую посредники указывали в своих заявках как якобы производителя блоков.



Выглядит как схема вывода денег под прикрытием защиты энергетики во время войны и постоянных массированных обстрелов", - подытожил он.

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