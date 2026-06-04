Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закупал защиту со 100% маржой, - Железняк
"Оператор ГТС Украины" закупал бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов через подставные фирмы. Компания уже потеряла 70 млн грн по выполненным контрактам. В целом переплата может составить не менее 150 млн грн на защиту газовой инфраструктуры.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Как работала схема?
По словам нардепа, "Оператор ГТС" закупал бетонные лего-блоки для защиты критической инфраструктуры.
Чаще всего тендеры выигрывали три компании: "Билдинг Груп-А", "ГП Схид-Агро" и "А-Пром".
"А дальше все очень просто. Компанияберет блоки у реального завода, а государству продает уже почти вдвое дороже.
Например, "ГП Схид-Агро" покупает блоки по 7 тыс. грн, а ОГТС продает уже по 14 тыс. грн.
Или другой пример: блок, который на заводе стоит около 6 тыс. грн, ОГТС покупает у "Билдинг Групп-А" почти за 12 тыс. грн. И такая наценка почти по всем позициям в контракте", - отметил парламентарий.
В то же время блоки даже могут ехать напрямую с завода, хотя в документах компании указывают в качестве производителя либо себя, либо связанную фирму.
"Что неудивительно. У этих "бетонных гигантов" нет ни производства, ни складов, ни нормального штата", - добавил Железняк.
Кто в ОГТС отвечал за закупки для защитных сооружений?
"И здесь все ведет к директору по безопасности госпредприятия (как Басов-"Тенор" в схеме Миндича с Энергоатомом).
В ОГТС директором по безопасности уже несколько лет работает Олег Доронин. Именно он распоряжается бюджетом на защитные сооружения, а его подразделение контролирует выполнение этих тендеров.
На предприятие, по нашей информации, его привел Дмитрий Липпа – ставленник Ростислава Шурмы. Именно тогда Шурма активно расставлял своих людей в энергетике, как говорят источники, в интересах Миндича", – пояснил нардеп.
В то же время, по словам Железняка, компании, выигравшие тендеры ОГТС, тоже оказались не случайными.
"По нашим данным, все три фирмы-победителя связаны с семьей Доронина. Эта связь прослеживается через фирму, которую посредники указывали в своих заявках как якобы производителя блоков.
Выглядит как схема вывода денег под прикрытием защиты энергетики во время войны и постоянных массированных обстрелов", - подытожил он.
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Західні Партнери, добре знають банки та рахунки в них, отих приблуд95!!
у мене питання,якщо прийняти закон про страту коррупціонерів за схематоз у важкий час для країни,народ поміняв би це нововведення на заміну на фантастичний вступ до ес??
цікаво інше, звідки пан Железняк все це знає ? і чому більше ніхто крім нього ?