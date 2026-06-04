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Новости Коррупция в энергетике
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Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закупал защиту со 100% маржой, - Железняк

"Оператор ГТС Украины" закупал бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов через подставные фирмы. Компания уже потеряла 70 млн грн по выполненным контрактам. В целом переплата может составить не менее 150 млн грн на защиту газовой инфраструктуры.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как работала схема?

По словам нардепа, "Оператор ГТС" закупал бетонные лего-блоки для защиты критической инфраструктуры.

Чаще всего тендеры выигрывали три компании: "Билдинг Груп-А", "ГП Схид-Агро" и "А-Пром".

"А дальше все очень просто. Компанияберет блоки у реального завода, а государству продает уже почти вдвое дороже.

Например, "ГП Схид-Агро" покупает блоки по 7 тыс. грн, а ОГТС продает уже по 14 тыс. грн.

Или другой пример: блок, который на заводе стоит около 6 тыс. грн, ОГТС покупает у "Билдинг Групп-А" почти за 12 тыс. грн. И такая наценка почти по всем позициям в контракте", - отметил парламентарий.

В то же время блоки даже могут ехать напрямую с завода, хотя в документах компании указывают в качестве производителя либо себя, либо связанную фирму.

"Что неудивительно. У этих "бетонных гигантов" нет ни производства, ни складов, ни нормального штата", - добавил Железняк.

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Кто в ОГТС отвечал за закупки для защитных сооружений?

"И здесь все ведет к директору по безопасности госпредприятия (как Басов-"Тенор" в схеме Миндича с Энергоатомом).

В ОГТС директором по безопасности уже несколько лет работает Олег Доронин. Именно он распоряжается бюджетом на защитные сооружения, а его подразделение контролирует выполнение этих тендеров.

На предприятие, по нашей информации, его привел Дмитрий Липпа – ставленник Ростислава Шурмы. Именно тогда Шурма активно расставлял своих людей в энергетике, как говорят источники, в интересах Миндича", – пояснил нардеп.

В то же время, по словам Железняка, компании, выигравшие тендеры ОГТС, тоже оказались не случайными.

"По нашим данным, все три фирмы-победителя связаны с семьей Доронина. Эта связь прослеживается через фирму, которую посредники указывали в своих заявках как якобы производителя блоков.

Выглядит как схема вывода денег под прикрытием защиты энергетики во время войны и постоянных массированных обстрелов", - подытожил он.

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Коррупция на ОГТС

Автор: 

коррупция (8774) закупки (902) Железняк Ярослав (607) Оператор ГТС (86)
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Топ комментарии
+7
Ви не панімаєтє, ето другоє.
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04.06.2026 10:24 Ответить
+3
це самий мінімум
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04.06.2026 10:37 Ответить
+3
Зелені підари на чолі хрипатого,саме під час страшної війни "вашлі ва вкус"
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04.06.2026 11:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ви не панімаєтє, ето другоє.
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04.06.2026 10:24 Ответить
А люстрацію з вірьовкою цього непотребу, зкацапленого ще з часів кучми-якунОвоща, все не проводять, покладаючись на «доброчесних» генпрокурорів та суддівських з «доброчесністю», яких треба теж вішати поряд!!! Оце і була б за 30 років, дієва реформа кривоПохоронної системи в Україні, після совдепії!! А так, позахоплює кабінети з Урядового кварталу і аж до райдержадміністрації, уся змосковщена наволоч з ригоАНАЛЬНИХ борців за гроші та їх помічників з приблудами95 … Ось така херня, хлопята та дівчатка, від ваших батьків, вам і переходить упродовж > 30 років в Україні, під контролем ****** та баньдюків сруськіх!!
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04.06.2026 10:34 Ответить
Зеленський з КабМіндічами та помічниками ригоАНАЛІВ, викрали на Крові Українців - 198 млрд грн, це мінімімум, з 2019 року!!!
Західні Партнери, добре знають банки та рахунки в них, отих приблуд95!!
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04.06.2026 10:25 Ответить
це самий мінімум
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04.06.2026 10:37 Ответить
ничого дивного...двушечка на мацкву сама себе не збере....
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04.06.2026 10:32 Ответить
напевне нема жодної органіації яка отримує гроші з бюджету яка не дерибанить ці самі гроші,бо всім їм дали команду Фас і розв,язали руки ,,співпрацею з слідством та маленькою мздою на відкуп,,

у мене питання,якщо прийняти закон про страту коррупціонерів за схематоз у важкий час для країни,народ поміняв би це нововведення на заміну на фантастичний вступ до ес??
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04.06.2026 10:43 Ответить
Зелені підари на чолі хрипатого,саме під час страшної війни "вашлі ва вкус"
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04.06.2026 11:01 Ответить
Потрібно вже відстрілювати цих хапуг разом з суддями які їх випускають.
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04.06.2026 11:03 Ответить
А населенню платіжки за газ жодного разу не забули надіслати!
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04.06.2026 11:29 Ответить
Как вы в такое можите поверить , чтоб евреи обворовывали Украину и украинцев . Кто в это верит , тот агент кремля и порохобот.
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04.06.2026 11:51 Ответить
не знаю для кого ця новина може бути новиною.
цікаво інше, звідки пан Железняк все це знає ? і чому більше ніхто крім нього ?
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04.06.2026 11:59 Ответить
 
 