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Новини Корупція в енергетиці
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Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закуповував захист зі 100% маржею, - Железняк. ВIДЕО

"Оператор ГТС України" закуповував бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об’єктів через фірми-прокладки. Компанія вже втратила 70 млн грн на виконаних контрактах. Загалом переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працювала схема?

За словами нардепа, "Оператор ГТС" закуповував бетонні лего-блоки для захисту критичної інфраструктури.

Найчастіше тендери вигравали три компанії: "Білдінг Груп-А", "ГП Схід-Агро" та "А-Пром".

"А далі все дуже просто. Компанія бере блоки у реального заводу, а державі продає вже майже вдвічі дорожче.

Наприклад, "ГП Схід-Агро" купує блоки по 7 тис. грн, а ОГТС продає вже по 14 тис. грн.

Або інший приклад: блок, який на заводі коштує близько 6 тис. грн, ОГТС купує у "Білдінг Груп-А" майже за 12 тис. грн. І така націнка майже по всіх позиціях в контракті", - зазначив парламентар.

Водночас блоки навіть можуть їхати напряму з заводу, хоча в документах компанії вказують виробником або себе, або пов’язану фірму.

"Що не дивно. У цих "бетонних гігантів" немає ні виробництва, ні складів, ні нормального штату", - додав Железняк.

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Хто в ОГТС відповідав за закупівлі для захисних споруд?

"І тут все веде до директора з безпеки держпідприємства (як Басов-"Тенор"в схемі Міндіча з Енергоатомом).

В ОГТС директором з безпеки вже кілька років працює Олег Доронін. Саме він розпоряджається бюджетом на захисні споруди, а його підрозділ контролює виконання цих тендерів.

На підприємство, за нашою інформацією, його привів Дмитро Липпа – ставленик Ростислава Шурми. Саме тоді Шурма активно розставляв своїх людей в енергетиці, як кажуть джерела, в інтересах Міндіча", - пояснив нардеп.

Водночас, за словами Железняка, компанії, що вигравали тендери ОГТС, теж виявилися не випадковими.

"За нашими даними, всі три фірми-переможці пов’язані з родиною Дороніна. Цей зв’язок видно через фірму, яку посередники вказували у своїх заявках як нібито виробника блоків.

Виглядає як схема виведення грошей на захисті енергетики під час війни і постійних масованих обстрілів", - підсумував він.

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Корупція на ОГТС

Автор: 

корупція (5080) закупівлі (3721) Железняк Ярослав (744) Оператор ГТС (541)
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Топ коментарі
+8
Ви не панімаєтє, ето другоє.
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04.06.2026 10:24 Відповісти
+4
Зелені підари на чолі хрипатого,саме під час страшної війни "вашлі ва вкус"
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04.06.2026 11:01 Відповісти
+3
Зеленський з КабМіндічами та помічниками ригоАНАЛІВ, викрали на Крові Українців - 198 млрд грн, це мінімімум, з 2019 року!!!
Західні Партнери, добре знають банки та рахунки в них, отих приблуд95!!
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04.06.2026 10:25 Відповісти
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Ви не панімаєтє, ето другоє.
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04.06.2026 10:24 Відповісти
А люстрацію з вірьовкою цього непотребу, зкацапленого ще з часів кучми-якунОвоща, все не проводять, покладаючись на «доброчесних» генпрокурорів та суддівських з «доброчесністю», яких треба теж вішати поряд!!! Оце і була б за 30 років, дієва реформа кривоПохоронної системи в Україні, після совдепії!! А так, позахоплює кабінети з Урядового кварталу і аж до райдержадміністрації, уся змосковщена наволоч з ригоАНАЛЬНИХ борців за гроші та їх помічників з приблудами95 … Ось така херня, хлопята та дівчатка, від ваших батьків, вам і переходить упродовж > 30 років в Україні, під контролем ****** та баньдюків сруськіх!!
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04.06.2026 10:34 Відповісти
Зеленський з КабМіндічами та помічниками ригоАНАЛІВ, викрали на Крові Українців - 198 млрд грн, це мінімімум, з 2019 року!!!
Західні Партнери, добре знають банки та рахунки в них, отих приблуд95!!
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04.06.2026 10:25 Відповісти
це самий мінімум
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04.06.2026 10:37 Відповісти
ничого дивного...двушечка на мацкву сама себе не збере....
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04.06.2026 10:32 Відповісти
напевне нема жодної органіації яка отримує гроші з бюджету яка не дерибанить ці самі гроші,бо всім їм дали команду Фас і розв,язали руки ,,співпрацею з слідством та маленькою мздою на відкуп,,

у мене питання,якщо прийняти закон про страту коррупціонерів за схематоз у важкий час для країни,народ поміняв би це нововведення на заміну на фантастичний вступ до ес??
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04.06.2026 10:43 Відповісти
Зелені підари на чолі хрипатого,саме під час страшної війни "вашлі ва вкус"
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04.06.2026 11:01 Відповісти
Потрібно вже відстрілювати цих хапуг разом з суддями які їх випускають.
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04.06.2026 11:03 Відповісти
А населенню платіжки за газ жодного разу не забули надіслати!
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04.06.2026 11:29 Відповісти
Как вы в такое можите поверить , чтоб евреи обворовывали Украину и украинцев . Кто в это верит , тот агент кремля и порохобот.
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04.06.2026 11:51 Відповісти
А Ляшка колись називали прихильником ЛГБТ в поганому сенсі цього слова.
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04.06.2026 12:23 Відповісти
Тому що не євреї купують за 3-4 ціни і швидко попадаються.
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04.06.2026 12:20 Відповісти
Тому що саме рашаботи відпрацьовують зараз методічку "у всьому винні виключно євреї"
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04.06.2026 12:27 Відповісти
Хто з них єврей?

директор з безпеки ОГТС
Доронін Олег Володимирович

COMPANY "BUILDING GROUP-A"
Дата заснування 26.02.2024
Директор Богачов Сергій Євгенович

"ГП Схід-Агро"
Дата реєстрації 16.07.2019 (6 років 10 місяців)
ДИРЕКТОР КУРІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

"А-Пром"
Дата заснування 11.09.2024
Директор Балковий Геннадій Миколайович

Дмитро Липпа - поставлений Шурмой. Прізвище Липпа балтійского походження.
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04.06.2026 12:40 Відповісти
А на фронті в цей час кожного дня гинуть раби - українці - примусово-насильницьки відправлені на смерть зеленским, щоб захистити цього нарколигу-крадія для подальшого розкрадання та смертей українців та їх дітей. І якіж це су...и обрали йього у 19.
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04.06.2026 12:50 Відповісти
 
 