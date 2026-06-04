Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закуповував захист зі 100% маржею, - Железняк. ВIДЕО

"Оператор ГТС України" закуповував бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об’єктів через фірми-прокладки. Компанія вже втратила 70 млн грн на виконаних контрактах. Загалом переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працювала схема?

За словами нардепа, "Оператор ГТС" закуповував бетонні лего-блоки для захисту критичної інфраструктури.

Найчастіше тендери вигравали три компанії: "Білдінг Груп-А", "ГП Схід-Агро" та "А-Пром".

"А далі все дуже просто. Компанія бере блоки у реального заводу, а державі продає вже майже вдвічі дорожче.



Наприклад, "ГП Схід-Агро" купує блоки по 7 тис. грн, а ОГТС продає вже по 14 тис. грн.



Або інший приклад: блок, який на заводі коштує близько 6 тис. грн, ОГТС купує у "Білдінг Груп-А" майже за 12 тис. грн. І така націнка майже по всіх позиціях в контракті", - зазначив парламентар.

Водночас блоки навіть можуть їхати напряму з заводу, хоча в документах компанії вказують виробником або себе, або пов’язану фірму.

"Що не дивно. У цих "бетонних гігантів" немає ні виробництва, ні складів, ні нормального штату", - додав Железняк.

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Хто в ОГТС відповідав за закупівлі для захисних споруд?

"І тут все веде до директора з безпеки держпідприємства (як Басов-"Тенор"в схемі Міндіча з Енергоатомом).

В ОГТС директором з безпеки вже кілька років працює Олег Доронін. Саме він розпоряджається бюджетом на захисні споруди, а його підрозділ контролює виконання цих тендерів.



На підприємство, за нашою інформацією, його привів Дмитро Липпа – ставленик Ростислава Шурми. Саме тоді Шурма активно розставляв своїх людей в енергетиці, як кажуть джерела, в інтересах Міндіча", - пояснив нардеп.

Водночас, за словами Железняка, компанії, що вигравали тендери ОГТС, теж виявилися не випадковими.

"За нашими даними, всі три фірми-переможці пов’язані з родиною Дороніна. Цей зв’язок видно через фірму, яку посередники вказували у своїх заявках як нібито виробника блоків.



Виглядає як схема виведення грошей на захисті енергетики під час війни і постійних масованих обстрілів", - підсумував він.

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