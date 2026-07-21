НАБУ раскрыло схему хищения более 150 млн грн у Нацгвардии: подозрения предъявлены 8 лицам, - САП. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения восьми лицам по делу о незаконном присвоении более 150 млн грн Национальной гвардии Украины. Среди подозреваемых — должностные лица НГУ, предприниматели и оценщики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в САП.

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По данным следствия, в 2024 году Нацгвардия нуждалась в складских помещениях для хранения продовольствия военнослужащих. Следствие считает, что вместо прямой покупки недвижимости у владельца должностные лица НГУ вступили в сговор с частными предпринимателями. Те приобрели склад на подконтрольную компанию, а затем перепродали его Нацгвардии, искусственно завысив стоимость более чем на 143 млн грн.

По версии следствия, для легализации сделки участники схемы привлекли двух оценщиков, которые подготовили недостоверный отчет о стоимости имущества. Полученные средства, как утверждает НАБУ, были выведены через компании с признаками фиктивности и распределены между участниками схемы.

Кроме того, правоохранители считают, что те же предприниматели совместно с должностными лицами Нацгвардии незаконно завладели еще более чем 7 млн грн в ходе закупок солнечных электростанций для воинских частей и шин для бронетранспортеров.













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Среди подозреваемых — заместитель директора департамента логистики Главного управления НГУ, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель, двое владельцев частных компаний, директор подконтрольного предприятия и двое оценщиков, которых подозревают в пособничестве.

По данным САП, на средства, полученные преступным путем, чиновники приобрели автомобили Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов. На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей 340 тыс. долларов и почти 100 тыс. евро наложен арест.

Действия фигурантов квалифицированы по трем эпизодам присвоения имущества. Должностных лиц Нацгвардии, по информации САП, еще в мае 2025 года отстранили от исполнения служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и проверяют факты легализации незаконно полученных средств.

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