Российские власти резко увеличивают единовременные выплаты за подписание контрактов с Министерством обороны, пытаясь компенсировать нехватку желающих воевать против Украины. Финансовое бремя при этом перекладывают на бюджеты регионов, многие из которых уже находятся в кризисном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Кремль требует от региональных властей повышать вознаграждения для новых контрактников, несмотря на ухудшение финансового положения областей.

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По данным ЦПД, на данный момент одни из самых высоких выплат предлагают в Ханты-Мансийском автономном округе — 4,1 млн рублей. В Дагестане сумма составляет от 3,6 до 4,1 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 3,1 млн рублей, а в Смоленской области — 2,1 млн рублей.

Аналитики отмечают, что из-за нехватки желающих заключать контракты отдельные регионы начали выплачивать вознаграждение даже тем, кто приводит новых рекрутов в военкоматы.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что после значительных потерь российской армии на войне поток так называемых добровольцев продолжает сокращаться. Именно поэтому Кремль пытается стимулировать набор не патриотическими призывами, а все более крупными денежными выплатами.

Для выполнения этих требований региональные власти вынуждены сокращать финансирование гражданских нужд. Прежде всего речь идет о социальных программах, образовании, медицине и ремонте инфраструктуры.

В ЦПД считают, что такая политика будет иметь долгосрочные последствия для самой России. Сочетание истощения региональных бюджетов, экономических проблем и демографических потерь из-за войны, по мнению аналитиков, создает риск масштабного кризиса, последствия которого будут ощущаться еще много лет.

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