Россия повысила выплаты по контракту до более 4 млн рублей из-за нехватки желающих воевать, - ЦПД
Российские власти резко увеличивают единовременные выплаты за подписание контрактов с Министерством обороны, пытаясь компенсировать нехватку желающих воевать против Украины. Финансовое бремя при этом перекладывают на бюджеты регионов, многие из которых уже находятся в кризисном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Кремль требует от региональных властей повышать вознаграждения для новых контрактников, несмотря на ухудшение финансового положения областей.
По данным ЦПД, на данный момент одни из самых высоких выплат предлагают в Ханты-Мансийском автономном округе — 4,1 млн рублей. В Дагестане сумма составляет от 3,6 до 4,1 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 3,1 млн рублей, а в Смоленской области — 2,1 млн рублей.
Аналитики отмечают, что из-за нехватки желающих заключать контракты отдельные регионы начали выплачивать вознаграждение даже тем, кто приводит новых рекрутов в военкоматы.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что после значительных потерь российской армии на войне поток так называемых добровольцев продолжает сокращаться. Именно поэтому Кремль пытается стимулировать набор не патриотическими призывами, а все более крупными денежными выплатами.
Для выполнения этих требований региональные власти вынуждены сокращать финансирование гражданских нужд. Прежде всего речь идет о социальных программах, образовании, медицине и ремонте инфраструктуры.
В ЦПД считают, что такая политика будет иметь долгосрочные последствия для самой России. Сочетание истощения региональных бюджетов, экономических проблем и демографических потерь из-за войны, по мнению аналитиков, создает риск масштабного кризиса, последствия которого будут ощущаться еще много лет.
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