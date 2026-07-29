Росія підняла виплати за контракт до понад 4 млн рублів через нестачу охочих воювати, - ЦПД
Російська влада різко збільшує одноразові виплати за підписання контрактів із Міністерством оборони, намагаючись компенсувати брак охочих воювати проти України. Фінансовий тягар при цьому перекладають на бюджети регіонів, багато з яких уже перебувають у кризовому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації, Кремль вимагає від регіональної влади підвищувати винагороди для нових контрактників, незважаючи на погіршення фінансового становища областей.
За даними ЦПД, наразі одні з найбільших виплат пропонують у Ханти-Мансійському автономному окрузі – 4,1 млн рублів. У Дагестані сума становить від 3,6 до 4,1 млн рублів, у Карачаєво-Черкесії – 3,1 млн рублів, а в Смоленській області – 2,1 млн рублів.
Аналітики зазначають, що через нестачу бажаючих укладати контракти окремі регіони почали виплачувати винагороду навіть тим, хто приводить нових рекрутів до військкоматів.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що після значних втрат російської армії на війні потік так званих добровольців продовжує скорочуватися. Саме тому Кремль намагається стимулювати набір не патріотичними закликами, а дедалі більшими грошовими виплатами.
Для виконання цих вимог регіональна влада змушена скорочувати фінансування цивільних потреб. Насамперед ідеться про соціальні програми, освіту, медицину та ремонт інфраструктури.
У ЦПД вважають, що така політика матиме довгострокові наслідки для самої Росії. Поєднання виснаження регіональних бюджетів, економічних проблем і демографічних втрат через війну, на думку аналітиків, створює ризик масштабної кризи, наслідки якої будуть відчутними ще багато років.
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