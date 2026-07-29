УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13245 відвідувачів онлайн
Новини Російська армія
1 509 16

Росія підняла виплати за контракт до понад 4 млн рублів через нестачу охочих воювати, - ЦПД

У РФ різко збільшують виплати контрактникам, перекладаючи витрати на регіони

Російська влада різко збільшує одноразові виплати за підписання контрактів із Міністерством оборони, намагаючись компенсувати брак охочих воювати проти України. Фінансовий тягар при цьому перекладають на бюджети регіонів, багато з яких уже перебувають у кризовому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації, Кремль вимагає від регіональної влади підвищувати винагороди для нових контрактників, незважаючи на погіршення фінансового становища областей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними ЦПД, наразі одні з найбільших виплат пропонують у Ханти-Мансійському автономному окрузі – 4,1 млн рублів. У Дагестані сума становить від 3,6 до 4,1 млн рублів, у Карачаєво-Черкесії – 3,1 млн рублів, а в Смоленській області – 2,1 млн рублів.

Аналітики зазначають, що через нестачу бажаючих укладати контракти окремі регіони почали виплачувати винагороду навіть тим, хто приводить нових рекрутів до військкоматів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що після значних втрат російської армії на війні потік так званих добровольців продовжує скорочуватися. Саме тому Кремль намагається стимулювати набір не патріотичними закликами, а дедалі більшими грошовими виплатами.

Для виконання цих вимог регіональна влада змушена скорочувати фінансування цивільних потреб. Насамперед ідеться про соціальні програми, освіту, медицину та ремонт інфраструктури.

У ЦПД вважають, що така політика матиме довгострокові наслідки для самої Росії. Поєднання виснаження регіональних бюджетів, економічних проблем і демографічних втрат через війну, на думку аналітиків, створює ризик масштабної кризи, наслідки якої будуть відчутними ще багато років.

Читайте: РФ уже не може підтримувати колишні темпи рекрутингу на війну, - СЗР

Автор: 

армія рф (21974) виплати (956) контракт (340) вербування (326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А у нас підняли до 30тисяч грн і ні в чому собі не відмовляй..і не забувай солдате, військовий збір теж платити самому собі!
показати весь коментар
29.07.2026 18:31 Відповісти
+5
А Зелебоб позвіздєв про підняття зарплат військовим,а віз і досі там.
показати весь коментар
29.07.2026 18:21 Відповісти
+4
Цікаво , якщо б в нас платили за підписання контракта 40000у.о..
показати весь коментар
29.07.2026 18:25 Відповісти

Завантаження...

 
 