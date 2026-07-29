Росія підняла виплати за контракт до понад 4 млн рублів через нестачу охочих воювати, - ЦПД

Російська влада різко збільшує одноразові виплати за підписання контрактів із Міністерством оборони, намагаючись компенсувати брак охочих воювати проти України. Фінансовий тягар при цьому перекладають на бюджети регіонів, багато з яких уже перебувають у кризовому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації, Кремль вимагає від регіональної влади підвищувати винагороди для нових контрактників, незважаючи на погіршення фінансового становища областей.

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За даними ЦПД, наразі одні з найбільших виплат пропонують у Ханти-Мансійському автономному окрузі – 4,1 млн рублів. У Дагестані сума становить від 3,6 до 4,1 млн рублів, у Карачаєво-Черкесії – 3,1 млн рублів, а в Смоленській області – 2,1 млн рублів.

Аналітики зазначають, що через нестачу бажаючих укладати контракти окремі регіони почали виплачувати винагороду навіть тим, хто приводить нових рекрутів до військкоматів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що після значних втрат російської армії на війні потік так званих добровольців продовжує скорочуватися. Саме тому Кремль намагається стимулювати набір не патріотичними закликами, а дедалі більшими грошовими виплатами.

Для виконання цих вимог регіональна влада змушена скорочувати фінансування цивільних потреб. Насамперед ідеться про соціальні програми, освіту, медицину та ремонт інфраструктури.

У ЦПД вважають, що така політика матиме довгострокові наслідки для самої Росії. Поєднання виснаження регіональних бюджетів, економічних проблем і демографічних втрат через війну, на думку аналітиків, створює ризик масштабної кризи, наслідки якої будуть відчутними ще багато років.

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