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Последний рывок Путина: что нас ждет осенью? / Новые санкции Трампа / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

  • Что готовит Кремль на осень и станет ли этот этап решающим в войне?
  • Решится ли Путин на новую волну мобилизации?
  • Усилит ли Трамп санкционное давление на РФ?

Присоединяйтесь к трансляции и задавайте свои вопросы в чате YouTube-канала Цензор.НЕТ.

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Смотрите также: Массовая мобилизация в РФ: будет ли и когда? / Китай против РФ? / Выборы осенью? / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (21780) россия (89041) санкции (12475) Трамп Дональд (8050) Буткевич Богдан (466)
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