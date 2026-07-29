Последний рывок Путина: что нас ждет осенью? / Новые санкции Трампа / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

Что готовит Кремль на осень и станет ли этот этап решающим в войне?

Решится ли Путин на новую волну мобилизации?

Усилит ли Трамп санкционное давление на РФ?

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Актуальный сбор

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