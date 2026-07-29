Останній ривок Путіна: що нас очікує восени? / Нові санкції Трампа / Без цензури. НАЖИВО
Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.
Зокрема, у випуску йдеться про таке:
- Що готує Кремль на осінь і чи стане цей етап вирішальним у війні?
- Чи наважиться Путін на нову хвилю мобілізації?
- Чи посилить Трамп санкційний тиск проти РФ?
Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.
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