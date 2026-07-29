Российский дрон атаковал жилой район Глухова: пострадали женщина и двое детей

Вечером 29 июля российский беспилотник атаковал жилой район Глухова на Сумщине. Вследствие удара был поврежден многоквартирный дом, пострадали три человека, в том числе двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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"Глухов. Вечером российский дрон атаковал жилой район", — написал он.

Вследствие вражеского удара поврежден многоквартирный дом.

Пострадали три человека, среди них — двое детей.

Получившие ранения 10-летний ребенок и взрослая женщина госпитализированы.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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