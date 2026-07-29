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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Российский дрон атаковал жилой район Глухова: пострадали женщина и двое детей

Глухів

Вечером 29 июля российский беспилотник атаковал жилой район Глухова на Сумщине. Вследствие удара был поврежден многоквартирный дом, пострадали три человека, в том числе двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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"Глухов. Вечером российский дрон атаковал жилой район", — написал он.

  • Вследствие вражеского удара поврежден многоквартирный дом.
  •  Пострадали три человека, среди них — двое детей.
    Получившие ранения 10-летний ребенок и взрослая женщина госпитализированы.
    Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Сумская область (4445) Глухов (50) Шосткинский район (177)
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