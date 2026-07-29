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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Російський дрон атакував житловий сектор Глухова: постраждали жінка та двоє дітей

Глухів

Увечері 29 липня російський безпілотник атакував житловий сектор Глухова на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"Глухів. Увечері російський дрон атакував житловий сектор", 0 написав він.

  • Внаслідок ворожого удару пошкоджений багатоквартирний будинок.
  •  Постраждали троє людей, серед них – двоє дітей.
    Поранених 10-річну дитину та дорослу жінку госпіталізували.
    Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Сумська область (4874) Глухів (51) Шосткинський район (176)
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