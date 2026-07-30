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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве прогремели взрывы: город под атакой баллистики (обновлено)

Взрывы в Киеве

В Киеве в ночь на 30 июля раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического оружия, — сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — добавили в КГВА.

Обновленная информация

В Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки. Информация уточняется.

Атака продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, сообщили в КГВА.

Киевский городской голова Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Обновляется 

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