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В Киеве прогремели взрывы: город под атакой баллистики (обновлено)
В Киеве в ночь на 30 июля раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического оружия, — сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — добавили в КГВА.
Обновленная информация
В Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки. Информация уточняется.
Атака продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, сообщили в КГВА.
Киевский городской голова Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
Обновляется
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