Совет ЕС расширил перечень реформ для Украины: в 2026 году могут выделить ещё более €8 млрд
Совет Европейского Союза утвердил изменения в механизме Ukraine Facility и связанном с ним Плане поддержки Украины на 2026 год. Обновленный документ предусматривает дополнительное финансирование для Украины в размере более 8,3 млрд евро, одновременно расширяя перечень реформ, которые должно провести государство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Совет ЕС, в обновленный План для Украины включены новые шаги по реформам, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.
Как отметили в Совете ЕС, изменения были подготовлены по предложению Европейской комиссии. Помимо антикоррупционных мер и реформ в сфере правосудия, обновленный план охватывает изменения в работе прокуратуры, судебной системы, государственных предприятий, образования, здравоохранения, а также программы поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц.
Ранее в правительстве Украины поясняли, что обновление Плана Украины призвано согласовать внутренние реформы с официальным процессом вступления страны в Европейский Союз.
В Совете ЕС напомнили, что программа Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года. Она предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в течение 2024–2027 годов.
С начала действия программы Украина уже получила 6 млрд евро переходного финансирования, 1,89 млрд евро предварительного финансирования и семь регулярных траншей на общую сумму около 21,6 млрд евро.
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