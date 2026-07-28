Кредит ЕС на €90 млрд: Украина должна провести 25 реформ для получения новых траншей

Украина получит более 10 млрд евро финансовой поддержки от Европейского Союза при условии выполнения 25 реформ и мер в рамках обновленного "Украинского плана" механизма Ukraine Facility.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из своих источников в ЕС.

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Украина должна осуществить 25 шагов

Чтобы получить еще 10 млрд евро из 90 млрд от ЕС на поддержку бюджета, Украина должна осуществить 25 шагов.

Речь идет об обновленном плане реформ "Украинский план" в рамках механизма Ukraine Facility, который был в принципе одобрен послами ЕС на прошлой неделе и должен быть утвержден Советом ЕС в письменной форме в четверг, 30 июля.

Согласно плану, Украина может получить 2,86 млрд евро за выполнение перечня из семи реформ, в который входят вступление в силу законодательства, обеспечивающего прозрачный и честный отбор прокуроров руководящего уровня, законодательства об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса, а также совершенствование государственного электронного реестра фермерских хозяйств.

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Кроме того, Украина в 2026 году может получить крупный транш в размере 7,5 млрд евро, если выполнит 18 реформ/шагов, которые охватывают назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной ИТ-системы для исполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение, обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью, членов семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц на сумму не менее 200 млн евро и т. д.

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"Украинский план" в рамках механизма Ukraine Facility определяет еще 34 реформы/шага, за выполнение которых официальный Киев может получить еще 5 млрд евро в 2026 году.