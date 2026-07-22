ЕС одобрил участие Великобритании в кредите на 90 млрд евро для Украины

Страны Европейского Союза одобрили участие Великобритании в оказании помощи Украине в рамках кредита на сумму 90 млрд евро.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно

"Солидарность ЕС с Украиной является ключевым приоритетом ирландского председательства. Сегодняшнее одобрение отражает общую приверженность ЕС и Великобритании поддержке Украины (...). Участие Великобритании в кредите в поддержку Украины позволит Киеву также закупать продукцию у британских оборонных производителей (...)", - заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии, председательствующая в Совете ЕС, Хелен Макенти.

Совет напомнил, что рамочное соглашение ЕС на сумму 90 млрд евро призвано оказать помощь Украине в удовлетворении ее "наиболее насущных потребностей в 2026 и 2027 годах". Кредит предоставляет Украине 60 млрд евро для инвестиций в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции; 30 млрд евро предоставляются в виде прямой экономической и бюджетной поддержки.

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Отмечается, что теперь Украина сможет закупать продукцию у более широкого круга оборонных производителей. Одобрение странами ЕС стало следствием соглашения о вкладе Лондона, подписанного между ЕС и Великобританией 13 июля.

"Участие Великобритании в кредите стало возможным благодаря тому, что страна выполняет три условия для участия третьих стран, изложенные в регламенте о кредитах в поддержку Украины. Великобритания обязалась внести справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованием; заключила соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Союзом и уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Также сообщается, что в ближайшие дни Совет официально утвердит в письменной форме участие Великобритании в кредите. Решение вступит в силу в тот же день, когда оно будет опубликовано в "Официальном вестнике" ЕС.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения с ЕС, которое открывает британским оборонным компаниям доступ к контрактам на поддержку Украины.