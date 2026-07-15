ЕС выделил Украине ещё 1 млрд евро на дроны, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Европейский Союз в рамках кредита на поддержку Украины на 2026–2027 годы выделил Украине 1 миллиард евро на закупку дронов.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Наш кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро полностью заработал. Более трети будет инвестировано исключительно в оборонную продукцию для Украины", — отметила фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что 30 июня ЕС выделил первый транш военной помощи на дроны в размере 4 миллиардов евро.

"И сегодня я рада объявить о новой выплате еще 1 миллиарда евро – именно на дроны", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

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В то же время фон дер Ляйен напомнила, что ЕС только что одобрил планы выделения 10 миллиардов евро на дополнительные дроны, ракеты и истребители.

"Это только начало", – добавила она.

Что этому предшествовало?

Ранее ЕС уже перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы на 2026–2027 годы.

30 июня Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов для Украины.

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