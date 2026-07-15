ЄС виділив Україні ще 1 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн
Індустрія дронів
Європейський Союз у межах кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки виділив Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України", – зазначила фон дер Ляєн.
Також вона нагадала, що 30 червня ЄС виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярдів євро.
"І сьогодні я рада оголосити про нову виплату ще 1 мільярда євро – саме на дрони", – наголосила президентка Єврокомісії.
Водночас фон дер Ляєн нагадала, що ЄС щойно схвалив плани виплат на 10 мільярдів євро на додаткові дрони, ракети та винищувачі.
"Це лише початок", – додала вона.
Що передувало?
- Раніше ЄС уже перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми на 2026–2027 роки.
- 30 червня Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в межах першого траншу в 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль