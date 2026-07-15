ЄС виділив Україні ще 1 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Європейський Союз у межах кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки виділив Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України", – зазначила фон дер Ляєн.

Також вона нагадала, що 30 червня ЄС виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярдів євро.

"І сьогодні я рада оголосити про нову виплату ще 1 мільярда євро – саме на дрони", – наголосила президентка Єврокомісії.

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Водночас фон дер Ляєн нагадала, що ЄС щойно схвалив плани виплат на 10 мільярдів євро на додаткові дрони, ракети та винищувачі.

"Це лише початок", – додала вона.

Що передувало?

Раніше ЄС уже перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми на 2026–2027 роки.

30 червня Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в межах першого траншу в 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів для України.

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