Британские артиллерийские системы L119 будут производиться в Украине
Компания BAE Systems и стратегический оборонный партнер в Украине подписали лицензионное соглашение, предусматривающее поддержку местного производства артиллерийской системы Light Gun в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что соглашение обеспечит доступ к технической информации и поддержке со стороны BAE Systems, необходимым для изготовления первой пушки для испытаний.
"Стратегическое партнерство также будет способствовать разработке модификации пушки L119 Light Gun, предназначенной для использования Вооруженными Силами Украины.
L119 - это разработанная BAE Systems 105-мм легкая буксируемая артиллерийская система, которая зарекомендовала себя как высокоэффективная, мобильная и надежная пушка", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что соглашение является продолжением долгосрочной поддержки Украины со стороны BAE Systems и сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, направленного на укрепление суверенного оборонного потенциала государства.
"Надежные оборонные возможности основываются на доверительных стратегических промышленных партнерствах. Это соглашение объединяет экспертизу BAE Systems в сфере артиллерии с глубоким пониманием оперативных потребностей Украины со стороны стратегического оборонного партнера, что будет способствовать развитию собственных оборонных возможностей там, где они наиболее необходимы. Поддержка Украины заключается не только в поставках вооружения. Она также подразумевает совместную работу над обеспечением промышленной устойчивости, развитием необходимых навыков и производственных мощностей, которые обеспечат поддержание обороноспособности страны в долгосрочной перспективе", — пояснил директор по инженерии, технологиям и стратегии BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.
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