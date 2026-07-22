Британські артсистеми L119 виготовлятимуть в Україні

Компанія BAE Systems та стратегічний оборонний партнер в Україні підписали ліцензійну угоду, що передбачає підтримку локального виробництва артилерійської системи Light Gun в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що угода надасть доступ до технічної інформації та підтримки від BAE Systems, необхідних для виготовлення першої гармати для випробувань.

"Стратегічне партнерство також сприятиме розробці модифікації гармати L119 Light Gun, призначеної для використання Збройними Силами України.

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L119 — це розроблена BAE Systems 105-мм легка буксирувана артилерійська система, яка зарекомендувала себе як високоефективна, мобільна та надійна гармата", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що угода є продовженням довгострокової підтримки України з боку BAE Systems та співпраці з українською оборонною промисловістю, спрямованої на зміцнення суверенних оборонних спроможностей держави.

"Надійні оборонні спроможності ґрунтуються на довірених стратегічних промислових партнерствах. Ця угода поєднує експертизу BAE Systems у сфері артилерії з глибоким розумінням стратегічним оборонним партнером оперативних потреб України, що сприятиме розвитку власних оборонних можливостей там, де вони найбільш необхідні. Підтримка України полягає не лише у постачанні озброєння. Вона також означає спільну роботу над створенням промислової стійкості, розвитком необхідних навичок і виробничих потужностей, які забезпечать підтримку обороноздатності країни в довгостроковій перспективі", - пояснив директор з інженерії, технологій та стратегії BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.

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