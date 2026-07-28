УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11912 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи Ukraine Facility
1 433 17

Кредит ЄС на €90 млрд: Україна має провести 25 реформ для отримання нових траншів

ЄС готує кредит для України на 90 мільярдів євро

Україна отримає понад 10 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу за умови виконання 25 реформ та кроків у межах оновленого "Українського плану" механізму Ukraine Facility.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна має здійснити 25 кроків

Щоб отримати ще 10 млрд євро з 90 млрд від ЄС на підтримку бюджету, Україна має здійснити 25 кроків.

Йдеться про оновлений план реформ "Український план" в рамках механізму Ukraine Facility, який був принципово схвалений послами ЄС минулого тижня та має бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою у четвер, 30 липня.

Згідно з планом, Україна може отримати 2,86 млрд євро за виконаний перелік з семи реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня, законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.

Також читайте: ЄС схвалив участь Великої Британії у кредиті на 90 млрд євро для України

Також Україна у 2026 році може отримати великий транш у 7,5 млрд євро, якщо виконає 18 реформ/кроків, які охоплюють призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.

Також читайте: Перший транш кредиту ЄС на €90 млрд для України піде не на дрони, а в бюджет, - Euractiv

"Український план" в рамках механізму Ukraine Facility визначає ще 34 реформи/кроки, за виконання яких офіційний Київ може отримати ще 5 млрд євро у 2026 році.

Автор: 

кредит (1129) Євросоюз (10719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
И это правильный подход: утром реформы - вечером деньги. Нет реформ - сосите палец. По другому этого не заставить.
показати весь коментар
28.07.2026 19:49 Відповісти
+4
Да все будет. Частное благородное. Реформы шмеформы, но деньги вперёд.
показати весь коментар
28.07.2026 19:52 Відповісти
+3
Наче якесь фентезі читаю і про що це ЄС
показати весь коментар
28.07.2026 19:52 Відповісти

Завантаження...

 
 