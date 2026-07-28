Кредит ЄС на €90 млрд: Україна має провести 25 реформ для отримання нових траншів
Україна отримає понад 10 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу за умови виконання 25 реформ та кроків у межах оновленого "Українського плану" механізму Ukraine Facility.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.
Україна має здійснити 25 кроків
Щоб отримати ще 10 млрд євро з 90 млрд від ЄС на підтримку бюджету, Україна має здійснити 25 кроків.
Йдеться про оновлений план реформ "Український план" в рамках механізму Ukraine Facility, який був принципово схвалений послами ЄС минулого тижня та має бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою у четвер, 30 липня.
Згідно з планом, Україна може отримати 2,86 млрд євро за виконаний перелік з семи реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня, законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.
Також Україна у 2026 році може отримати великий транш у 7,5 млрд євро, якщо виконає 18 реформ/кроків, які охоплюють призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.
"Український план" в рамках механізму Ukraine Facility визначає ще 34 реформи/кроки, за виконання яких офіційний Київ може отримати ще 5 млрд євро у 2026 році.
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