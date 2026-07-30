Рада ЄС збільшила перелік реформ для України: у 2026 році можуть виділити ще понад €8 млрд

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму Ukraine Facility та пов'язаного з ним Плану підтримки України на 2026 рік. Оновлений документ передбачає додаткове фінансування для України у розмірі понад 8,3 млрд євро, водночас розширюючи перелік реформ, які має виконати держава.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Раду ЄС, до оновленого Плану України включили нові кроки реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

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Як зазначили в Раді ЄС, зміни були підготовлені за пропозицією Європейської комісії. Крім антикорупційних заходів і реформ у сфері правосуддя, оновлений план охоплює зміни в роботі прокуратури, судової системи, державних підприємств, освіти, охорони здоров'я, а також програми підтримки ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Раніше в уряді України пояснювали, що оновлення Плану України має узгодити внутрішні реформи з офіційним процесом вступу країни до Європейського Союзу.

У Раді ЄС нагадали, що програма Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року. Вона передбачає понад 50 млрд євро грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України упродовж 2024–2027 років.

Від початку дії програми Україна вже отримала 6 млрд євро перехідного фінансування, 1,89 млрд євро попереднього фінансування та сім регулярних траншів на загальну суму близько 21,6 млрд євро.

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