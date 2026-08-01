За сутки - 243 боевых столкновения, самые ожесточенные бои на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За сутки на фронте произошло 243 боевых столкновения. Наиболее активно российские войска атаковали Покровское, Константиновское, Славянское и Южно-Слобожанское направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 10 172 дрона-камикадзе и осуществил 3 295 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Двуричанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Хатнее.

На Купянском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении противник 19 раз проводил штурмы в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в направлении Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное, Новопавловка.

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На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, один склад и еще один важный объект российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1470 человек. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 16 наземных робототехнических комплексов, 1838 беспилотных летательных аппаратов, 463 единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника.