238 боевых столкновений за сутки. Больше всего атак РФ - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Российские войска совершили более 239 атак на позиции ВСУ. Больше всего штурмов зафиксировано на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 85 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 293 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8112 дронов-камикадзе и осуществили 2892 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Сумы, Лужки и Тополя Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Лиман, Волоховка, Старица, Избицкое и Хатне.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Ковшаровка, Шейковка и Купянск-Узловой.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 17 раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва, Новый Мир, Новоселовка, Лиман и Озерное.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Пискуновка, Николаевка, Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 32 атаки в районах населенных пунктов Николайполя, Степановки, Русина Яра, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультина и Иванополя.

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На Покровском направлении наши защитники отразили 31 атаку в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Ганновка, Сергеевка, Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новое Шахово, Родинское, Шевченко, Матяшево, Мирное, Васильевка, Котлино, Удачное и Молодецкое.

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На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Рыбное и Сичневое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Криничное, Воздвижовка, Косовцево, Доброполье, Горкое и Еленокoстантиновка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Чаривного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 13 районам сосредоточения живой силы противника и двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1360 человек. Также уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийская система, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, восемь наземных робототехнических комплексов, 1362 беспилотных летательных аппарата, 440 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.