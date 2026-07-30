Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 444 810 человек (+1 360 за сутки), 12 230 танков, 47 003 артиллерийских системы, 25 049 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 444 810 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 444 810 (+1 360) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 230 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.

артиллерийских систем – 47 003 (+41) шт.

РСЗО – 1 976 (+3) ед.

средства ПВО – 1 522 (+1) ед.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 071 (+8) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362) шт.

крылатые ракеты – 4 950 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 127 621 (+440) шт.

специальная техника – 4 480 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое рашистов на одном квадроцикле взорвались после удара FPV-дрона 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО