Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 444 810 человек (+1 360 за сутки), 12 230 танков, 47 003 артиллерийских системы, 25 049 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 444 810 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 444 810 (+1 360) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 230 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 47 003 (+41) шт.
- РСЗО – 1 976 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 522 (+1) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 071 (+8) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362) шт.
- крылатые ракеты – 4 950 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 127 621 (+440) шт.
- специальная техника – 4 480 (+2) ед.
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503! одиниці знищеної техніки та 1360!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та арта норм, ППО та логістика файно.
Арта перевалила за 47 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 444 000 це більше ніж все міське населення Республіки Дагестан.