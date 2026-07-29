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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Трое рашистов на одном квадроцикле взорвались после удара FPV-дрона 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили группу оккупантов, которые пытались добраться до позиций Сил обороны на квадроцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты обнаружили троих российских военных, которые двигались на квадроцикле в направлении украинских позиций. Сразу после обнаружения на цель был направлен ударный FPV-дрон.

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Также на кадрах видно, что во время подлета беспилотника один из оккупантов попытался выпрыгнуть с квадроцикла, однако избежать поражения не смог. Вследствие точного удара все трое рашистов были ликвидированы.

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армия РФ (23826) уничтожение (10423) дроны (7784) 414 Птахи Мадяра (216)
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Топ комментарии
+4
Гарно. Так і на москві буде.
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29.07.2026 23:05 Ответить
+4
тройнічок)))
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29.07.2026 23:08 Ответить
+3
Астанавите, траим нада вытти 🤣🤣🤣
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29.07.2026 23:06 Ответить

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