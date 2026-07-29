Трое рашистов на одном квадроцикле взорвались после удара FPV-дрона 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили группу оккупантов, которые пытались добраться до позиций Сил обороны на квадроцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты обнаружили троих российских военных, которые двигались на квадроцикле в направлении украинских позиций. Сразу после обнаружения на цель был направлен ударный FPV-дрон.
Также на кадрах видно, что во время подлета беспилотника один из оккупантов попытался выпрыгнуть с квадроцикла, однако избежать поражения не смог. Вследствие точного удара все трое рашистов были ликвидированы.
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