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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
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Троє рашистів на одному квадроциклі вибухнули після удару FPV-дрона 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували групу окупантів, які намагалися дістатися до позицій Сил оборони на квадроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти виявили 3 російських військових, які рухалися квадроциклом у напрямку українських позицій. Одразу після виявлення по цілі був спрямований ударний FPV-дрон.

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Також на кадрах видно, що під час підльоту безпілотника один із окупантів спробував вистрибнути з квадроцикла, однак уникнути ураження не зміг. Унаслідок точного удару всі троє рашистів були ліквідовані.

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Топ коментарі
+4
тройнічок)))
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29.07.2026 23:08 Відповісти
+3
Гарно. Так і на москві буде.
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29.07.2026 23:05 Відповісти
+3
Астанавите, траим нада вытти 🤣🤣🤣
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29.07.2026 23:06 Відповісти

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