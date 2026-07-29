Троє рашистів на одному квадроциклі вибухнули після удару FPV-дрона 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували групу окупантів, які намагалися дістатися до позицій Сил оборони на квадроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти виявили 3 російських військових, які рухалися квадроциклом у напрямку українських позицій. Одразу після виявлення по цілі був спрямований ударний FPV-дрон.

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Також на кадрах видно, що під час підльоту безпілотника один із окупантів спробував вистрибнути з квадроцикла, однак уникнути ураження не зміг. Унаслідок точного удару всі троє рашистів були ліквідовані.

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