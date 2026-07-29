Троє рашистів на одному квадроциклі вибухнули після удару FPV-дрона 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували групу окупантів, які намагалися дістатися до позицій Сил оборони на квадроциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти виявили 3 російських військових, які рухалися квадроциклом у напрямку українських позицій. Одразу після виявлення по цілі був спрямований ударний FPV-дрон.
Також на кадрах видно, що під час підльоту безпілотника один із окупантів спробував вистрибнути з квадроцикла, однак уникнути ураження не зміг. Унаслідок точного удару всі троє рашистів були ліквідовані.
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+4 Ирина Александра
показати весь коментар29.07.2026 23:08 Відповісти Посилання
+3 Artcore
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+3 Alessandro Moretti
показати весь коментар29.07.2026 23:06 Відповісти Посилання
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