Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 444 810 осіб (+1 360 за добу), 12 230 танків, 47 003 артсистеми, 25 049 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 444 810 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 444 810 (+1 360) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 230 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.

артилерійських систем – 47 003 (+41) од.

РСЗВ – 1 976 (+3) од.

засоби ППО – 1 522 (+1) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня 434 140 (+1 362) од.

крилаті ракети – 4 950 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440) од.

спеціальна техніка – 4 480 (+2) од.

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