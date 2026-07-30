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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 444 810 осіб (+1 360 за добу), 12 230 танків, 47 003 артсистеми, 25 049 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 444 810 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 444 810 (+1 360) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 230 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.
  • артилерійських систем – 47 003 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 976 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 522 (+1) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 071 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  434 140 (+1 362) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440) од.
  • спеціальна техніка – 4 480 (+2) од.

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Автор: 

армія рф (21986) Генштаб ЗС (8803) ліквідація (4543) знищення (10744)
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