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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней, более 2 тыс. военнослужащих уже снова в строю, - Генштаб

СЗЧ

До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Сколько военных уже вернулись из СОЧ?

Как отмечается, механизм действует уже 50 дней. За это время более двух тысяч военнослужащих уже вернулись в строй. Это подтверждает, что механизм работает, а путь обратно в ряды защитников открыт уже сегодня. Воспользоваться им могут военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года.

Читайте: Возвращение после самовольного ухода: военнослужащим расширили выбор до более чем 70 подразделений, - Минобороны

Как это работает?

По данным Генштаба, военнослужащий самостоятельно выбирает новую воинскую часть через приложение "Армия+". Батальон резерва или Военная служба правопорядка больше не требуются. После согласования рапорта у военнослужащего есть до пяти дней, чтобы прибыть в новую часть.

Каждый, кто самовольно покинул часть до 12 июня 2026 года и имеет мотивацию вернуться на службу, может воспользоваться этой возможностью уже сейчас.

Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 года. На сегодняшний день до завершения программы остается 50 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение после СОЧ: военнослужащим расширили выбор до более чем 70 подразделений, - Минобороны

  • Более подробная информация о порядке возвращения после СОЧ по ссылке: https://szch.army.gov.ua.

Автор: 

Генштаб ВС (8538) военнослужащие (6826) СОЧ (197)
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Топ комментарии
+4
ЗП дальнобія 40-50 тис. ЗЕгниди хочуть щоб люди на смерть йшли за 20тис+тупорилі командири+ знущання принеження побої....
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01.08.2026 11:34 Ответить
+3
Пішло 20 тисяч в сзч , прийшло 2 тисячі, а може причиною треба займатися а не наслідками чого йдуть в сзч? Та ні між набусяримо ще більше а потім будемо думати, ну чого в мо такі тупі?
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01.08.2026 11:04 Ответить
+3
Побиття безправного солдата
Безглузді штурми руїн більше не існуючого села
Затикання солдатськими життями тупість командування
Відрахування у якісь командирські фонди
Штрафи та побори
Купу всього купуй за свої грощі
І ще бозна скільки проблем які навіть не збираються визнавати не те що вирішувати.
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01.08.2026 11:42 Ответить

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