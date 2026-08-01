До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней, более 2 тыс. военнослужащих уже снова в строю, - Генштаб
До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Сколько военных уже вернулись из СОЧ?
Как отмечается, механизм действует уже 50 дней. За это время более двух тысяч военнослужащих уже вернулись в строй. Это подтверждает, что механизм работает, а путь обратно в ряды защитников открыт уже сегодня. Воспользоваться им могут военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года.
Как это работает?
По данным Генштаба, военнослужащий самостоятельно выбирает новую воинскую часть через приложение "Армия+". Батальон резерва или Военная служба правопорядка больше не требуются. После согласования рапорта у военнослужащего есть до пяти дней, чтобы прибыть в новую часть.
Каждый, кто самовольно покинул часть до 12 июня 2026 года и имеет мотивацию вернуться на службу, может воспользоваться этой возможностью уже сейчас.
Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 года. На сегодняшний день до завершения программы остается 50 дней.
- Более подробная информация о порядке возвращения после СОЧ по ссылке: https://szch.army.gov.ua.
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