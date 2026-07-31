Возвращение после СОЧ: военнослужащим расширили выбор до более чем 70 подразделений, — Минобороны

Программа добровольного возвращения после СОЧ расширена. Отныне военнослужащие, соответствующие условиям программы, могут выбрать одно из более чем 70 подразделений ВСУ, НГУ или ГССТ — в рамках той структуры, в которой они проходили службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

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Кто может воспользоваться программой

В ведомстве сообщили, что подать рапорт о возвращении можно до 20 сентября 2026 года включительно. Воспользоваться упрощенной программой могут военнослужащие, у которых СЗОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно.

Программа позволяет выбрать новую воинскую часть из определенного перечня, указать желаемое направление службы и предыдущий опыт, получить сопровождение контакт-центра и прибыть сразу в новую часть — без ВСП и батальонов резерва.

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В какие части можно вернуться после СОЧ

В перечне есть механизированные, штурмовые, десантные, дронные, артиллерийские и другие подразделения.

Ознакомиться с полным списком бригад, принимающих военнослужащих после СОЧ, можно на официальном сайте программы, а также при подаче рапорта в приложении "Армия+".

Отмечается, что после подачи рапорта рекрутеры учитывают предыдущий опыт военнослужащего, его навыки, желаемое направление службы и потребности выбранной воинской части. Это помогает определить, где именно его опыт будет наиболее полезен.

"В то же время количество должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому тем, кто уже определился с подразделением, направлением службы и желаемой должностью, стоит не медлить с подачей рапорта", — подчеркнули в Минобороны.

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Как подать рапорт о возвращении после самовольного отсутствия

Подать рапорт можно:

через приложение "Армия+";

непосредственно в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГССТ);

через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

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