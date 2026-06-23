Военные НГУ после СОЧ могут вернуться на службу через "Армию+" и самостоятельно выбрать подразделение

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольное покидание части которыми было зафиксировано до 12.06.2026 года включительно, отныне также могут воспользоваться программой возвращения на службу через "Армию+".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как и военнослужащие ВСУ и ДССТ, они могут выбрать новое подразделение и получить поддержку контакт-центра на всех этапах возвращения.

Программа действует в течение ограниченного времени. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать рапорт до 20 сентября 2026 года включительно.

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На сайте army.gov.ua приведен перечень частей, в которые может вернуться военнослужащий НГУ после СОЧ.

Как военнослужащим НГУ вернуться на службу после СОЧ

Подать рапорт можно через приложение "Армия+".

В приложении обязательно нужно:

выбрать новую воинскую часть из списка в рамках НГУ;

указать желаемое направление службы и предыдущий опыт;

добавить рекомендательное письмо от выбранной части;

прикрепить документ, подтверждающий службу в НГУ.

После подачи рапорт автоматически поступает на рассмотрение в НГУ.

Если вы хотите получить консультацию, обращайтесь по коротким номерам:

4308 – горячая линия рекрутингового центра "Азов";

– горячая линия рекрутингового центра "Азов"; 3333 – горячая линия рекрутингового центра "Хартия".

Специалисты проконсультируют и помогут с подбором подразделения.

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Что происходит после подачи рапорта: пошаговый алгоритм

Воинская часть рассматривает рапорт в течение 4 суток, а уведомление с решением поступит непосредственно в приложение "Армия+".

Если рапорт согласован, необходимо дождаться приказа Командующего НГУ о переводе. Его готовят в течение 3 суток после согласования рапорта.

Важно: отправляться на новое место службы нужно исключительно после того, как в "Армия+" появится уведомление о готовности приказа. После этого военнослужащий должен прибыть в выбранную часть в течение 2 суток.

В день прибытия военнослужащего зачисляют в списки личного состава новой части. С этого же момента полностью возобновляется выплата денежного довольствия и восстанавливаются все остальные виды обеспечения.

Сопровождение на всем пути возвращения из СОЧ

Для военнослужащих, возвращающихся на службу, работает контакт-центр. Его специалисты готовы помочь защитникам на каждом этапе - от подачи рапорта до зачисления в новую часть - от момента выбора новой части до окончательного зачисления на службу.

Горячая линия Министерства обороны Украины по вопросам возвращения на службу: 0 800 605 100, ежедневно с 09:00 до 20:00.

Подробные условия программы и пошаговая инструкция - на сайте szch.army.gov.ua.

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