Военные НГУ после СОЧ могут вернуться на службу через "Армию+" и самостоятельно выбрать подразделение
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольное покидание части которыми было зафиксировано до 12.06.2026 года включительно, отныне также могут воспользоваться программой возвращения на службу через "Армию+".
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как и военнослужащие ВСУ и ДССТ, они могут выбрать новое подразделение и получить поддержку контакт-центра на всех этапах возвращения.
Программа действует в течение ограниченного времени. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать рапорт до 20 сентября 2026 года включительно.
На сайте army.gov.ua приведен перечень частей, в которые может вернуться военнослужащий НГУ после СОЧ.
Как военнослужащим НГУ вернуться на службу после СОЧ
Подать рапорт можно через приложение "Армия+".
В приложении обязательно нужно:
- выбрать новую воинскую часть из списка в рамках НГУ;
- указать желаемое направление службы и предыдущий опыт;
- добавить рекомендательное письмо от выбранной части;
- прикрепить документ, подтверждающий службу в НГУ.
После подачи рапорт автоматически поступает на рассмотрение в НГУ.
Если вы хотите получить консультацию, обращайтесь по коротким номерам:
- 4308 – горячая линия рекрутингового центра "Азов";
- 3333 – горячая линия рекрутингового центра "Хартия".
Специалисты проконсультируют и помогут с подбором подразделения.
Что происходит после подачи рапорта: пошаговый алгоритм
Воинская часть рассматривает рапорт в течение 4 суток, а уведомление с решением поступит непосредственно в приложение "Армия+".
Если рапорт согласован, необходимо дождаться приказа Командующего НГУ о переводе. Его готовят в течение 3 суток после согласования рапорта.
Важно: отправляться на новое место службы нужно исключительно после того, как в "Армия+" появится уведомление о готовности приказа. После этого военнослужащий должен прибыть в выбранную часть в течение 2 суток.
В день прибытия военнослужащего зачисляют в списки личного состава новой части. С этого же момента полностью возобновляется выплата денежного довольствия и восстанавливаются все остальные виды обеспечения.
Сопровождение на всем пути возвращения из СОЧ
Для военнослужащих, возвращающихся на службу, работает контакт-центр. Его специалисты готовы помочь защитникам на каждом этапе - от подачи рапорта до зачисления в новую часть - от момента выбора новой части до окончательного зачисления на службу.
Горячая линия Министерства обороны Украины по вопросам возвращения на службу: 0 800 605 100, ежедневно с 09:00 до 20:00.
Подробные условия программы и пошаговая инструкция - на сайте szch.army.gov.ua.
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