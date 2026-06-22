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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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В "Армия+" появился новый статус для военных, возвращающихся после СОЧ

В приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.

Об этом пишет "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

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В

Подробности

Так, после утверждения рапорта в "Армия ID" автоматически появляется белая полоска со статусом "В пути".

Что означает этот статус?

  • военный добровольно возвращается на службу;
  • рапорт согласован;
  • его ожидают в указанной части.

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Сроки действия

  • ВСУ и ДССТ — 5 суток на прибытие,
  • НГУ — 48 часов после приказа,
  • через рекрутинговый центр — бумажное предписание (также 5 суток).

Военному, которого остановили в пути, нужно будет показать "белую полоску" в Армия ID + рапорт в "Армия+"
или предъявить бумажное предписание.

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Автор: 

СОЧ (179) Армия+ (79)
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