В "Армия+" появился новый статус для военных, возвращающихся после СОЧ

В приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.

Об этом пишет "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, после утверждения рапорта в "Армия ID" автоматически появляется белая полоска со статусом "В пути".

Что означает этот статус?

военный добровольно возвращается на службу;

рапорт согласован;

его ожидают в указанной части.

Читайте: В приложении "Армия+" появился новый курс об основах планирования боя, — Минобороны

Сроки действия

ВСУ и ДССТ — 5 суток на прибытие,

НГУ — 48 часов после приказа,

через рекрутинговый центр — бумажное предписание (также 5 суток).

Военному, которого остановили в пути, нужно будет показать "белую полоску" в Армия ID + рапорт в "Армия+"

или предъявить бумажное предписание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Армия+" стартовал курс о цифровой трансформации войск