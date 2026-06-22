В "Армия+" появился новый статус для военных, возвращающихся после СОЧ
В приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.
Об этом пишет "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, после утверждения рапорта в "Армия ID" автоматически появляется белая полоска со статусом "В пути".
Что означает этот статус?
- военный добровольно возвращается на службу;
- рапорт согласован;
- его ожидают в указанной части.
Сроки действия
- ВСУ и ДССТ — 5 суток на прибытие,
- НГУ — 48 часов после приказа,
- через рекрутинговый центр — бумажное предписание (также 5 суток).
Военному, которого остановили в пути, нужно будет показать "белую полоску" в Армия ID + рапорт в "Армия+"
или предъявить бумажное предписание.
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