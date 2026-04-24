В "Армия+" стартовал курс о цифровой трансформации войск
В приложении "Армия+" открыли новый учебный курс, посвященный цифровой трансформации в Силах обороны. В нём рассказывается, как запускаются и реализуются цифровые преобразования — от уровня батальона до Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Развитие цифровой сети и программа нового курса
Современная война – это не только оружие, но и технологии, и скорость принятия решений. В Силах обороны формируется структура цифровой трансформации – сеть специалистов, которые внедряют и развивают цифровые решения в армии. Более 2000 должностей в различных органах управления созданы для того, чтобы необходимые инструменты оперативно появлялись на местах и без задержек масштабировались там, где они дают результат. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму на сайте проекта.
Курс является базовым и рассчитан на военных и специалистов, которые присоединяются или планируют присоединиться к структуре цифровой трансформации. Обучение помогает понять, как устроена структура в армии, какие роли в ней существуют и как цифровые решения проходят путь от идеи до реально работающего сервиса.
Программа курса содержит девять уроков и охватывает полный цикл работы с цифровыми решениями. Участники узнают, как определять потребности подразделения, работать с данными, ориентироваться в существующих системах и запускать новые решения. Особое внимание уделяется внедрению изменений и их закреплению в работе подразделений.
Какие еще учебные курсы доступны для военных в "Армия+"
Сегодня в "Армия+" доступно 23 учебных курса. Среди имеющихся направлений:
- тактика;
- работа с БПЛА;
- дроновая ПВО;
- связь;
- кибербезопасность;
- планирование боя и другие.
Сотни тысяч военнослужащих уже проходят обучение в приложении и сразу применяют знания на практике. Функционал "Обучение" в "Армия+" разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ.
Запуск курса – это еще один шаг в развитии системной цифровой способности Сил обороны.
Курс є базовим і розрахований на військових та фахівців, які долучаються або планують долучитися до структури цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована структура у війську, які ролі в ній існують і як цифрові рішення проходять шлях від ідеї до сервісу, що реально працює. Джерело: https://censor.net/ua/n3612282- корупційна куйня для відмивання грошей і працевлаштування "своїх зелених"