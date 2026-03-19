В приложении "Армия+" появился курс по радиоэлектронной борьбе

В приложении "Армия+" открыли доступ к новому учебному курсу "Основы РЭБ". Он посвящен применению средств радиоэлектронной борьбы на тактическом уровне.

Курс объясняет, почему РЭБ является элементом комплексной защиты подразделения и как использовать оборудование без риска для собственных БПЛА.

Обучение охватывает базовый цикл работы со средствами РЭБ:

  • задачи и роль РЭБ в современной "войне дронов";
  • принципы и алгоритмы работы с РЭБ;
  • выбор оборудования под конкретную задачу;
  • контрольный список проверок перед выездом;
  • тестирование и фиксация результатов работы;
  • базовый ремонт в полевых условиях;
  • выявление каналов управления и передачи данных вражеских БПЛА;
  • практическое применение автомобильных и переносных средств РЭБ.

Курс подготовлен при содействии ОО "Магура". Над учебной программой работали офицеры и инженеры с опытом разработки и управления средствами РЭБ, в частности представители Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ.

Сегодня в приложении "Армия+" уже доступен 21 учебный курс по различным направлениям — от кибербезопасности и психологической подготовки до работы с БПЛА, связи и планирования боя. Всего обучение в приложении начали 400 тысяч военнослужащих, получая практические знания для работы подразделений.

Приложение "Армия+" и его учебный модуль разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ. В команде — военные с многолетним опытом в сфере ИТ, которые создают современные цифровые инструменты для армии.

Навчаня проходить у Работино.
