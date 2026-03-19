У застосунку Армія+ з’явилось навчання з радіоелектронної боротьби

У застосунку Армія+ відкрили доступ до нового навчального курсу "Основи РЕБ". Він присвячений застосуванню засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Курс пояснює, чому РЕБ є елементом комплексного захисту підрозділу та як використовувати обладнання без ризику для власних БпЛА.

Читайте також: Навчання з такмеду онлайн: у Армія+ запустили LifesaverSIM

Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами РЕБ:

завдання та роль РЕБ у сучасній "війні дронів";

принципи та алгоритми роботи з РЕБ;

вибір обладнання під конкретне завдання;

контрольний список перевірки перед виїздом;

тестування та фіксацію результатів роботи;

базовий ремонт у польових умовах;

виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БпЛА;

практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ.

Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.

Сьогодні в застосунку Армія+ вже доступний 21 навчальний курс із різних напрямів — від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. Загалом навчання в застосунку почали 400 тисяч військовослужбовців, отримуючи практичні знання для роботи підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Армія+" з’явився новий курс про основи планування бою, - Міноборони

Застосунок Армія+ і його навчальний модуль розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. У команді — військові з багаторічним досвідом у сфері ІТ, які створюють сучасні цифрові інструменти для армії.