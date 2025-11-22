У застосунку "Армія+" з’явився новий курс про основи планування бою, - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий фаховий курс – "Основи планування бою", створений для командирів та всіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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У відомстві розповіли, що курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів.

З чого складається курс

Курс складається з понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовця через усі етапи планування: від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу.

Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.

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Про що дізнаються військові

Зазначається, що військові дізнаються:

що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;

які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;

як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;

як правильно готувати та доводити бойовий наказ.

Курс створений командою L-1C "Вишкіл капітанів" та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У Міноборони додають, що навчання буде корисним усім, хто бере участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів.

Наразі в застосунку в Армія+ вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції.

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