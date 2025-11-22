В приложении "Армия+" появился новый курс об основах планирования боя, - Минобороны

В приложении Армия+ появился новый профессиональный курс – "Основы планирования боя", созданный для командиров и всех военных, участвующих в подготовке подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что курс помогает освоить четкий, практический и понятный алгоритм планирования боя по методике Troop Leading Procedures (TLP), чтобы принимать решения быстрее, увереннее и с учетом всех ключевых факторов.

Из чего состоит курс

Курс состоит из более чем 35 уроков, которые пошагово проводят военнослужащего через все этапы планирования: от получения боевого задания и анализа местности до оценки рисков, разработки способа действий и отдачи боевого приказа.

После каждого блока предусмотрены промежуточные тесты, а по завершении – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний.

О чем узнают военные

Отмечается, что военные узнают:

что такое планирование боя и из каких шагов состоит процедура TLP;

какие факторы влияют на подготовку подразделений и выбор способа действий;

как анализировать местность, погоду, силы противника и собственные возможности;

как правильно готовить и доводить боевой приказ.

Курс создан командой L-1C "Обучение капитанов" и Военным институтом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В Минобороны добавляют, что обучение будет полезно всем, кто участвует в подготовке подразделений к боевым действиям – от сержантского состава до младших офицеров.

Сейчас в приложении Армия+ уже доступно 18 учебных курсов, охватывающих тактику, подготовку к бою, работу с беспилотными системами, психологическую устойчивость, кибербезопасность и другие ключевые компетенции.

