В "Армія+" стартував курс про цифрову трансформацію війська

У ЗСУ розширюють цифрову освіту: новий курс в "Армія+"

У застосунку Армія+ відкрили новий навчальний курс, присвячений цифровій трансформації в Силах оборони. Він пояснює, як запускаються і працюють цифрові зміни, – від рівня батальйону до Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Розбудова цифрової мережі та програма нового курсу

Сучасна війна – це не лише про зброю, а й про технології та швидкість ухвалення рішень. У Силах оборони формується структура цифрової трансформації – мережа фахівців, які впроваджують та розвивають цифрові рішення у війську. Понад 2000 посад у різних органах управління створені для того, щоб необхідні інструменти оперативно з’являлися на місцях і без затримок масштабувалися там, де вони дають результат. Щоб долучитись, необхідно заповнити форму на сайті проєкту.

Курс є базовим і розрахований на військових та фахівців, які долучаються або планують долучитися до структури цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована структура у війську, які ролі в ній існують і як цифрові рішення проходять шлях від ідеї до сервісу, що реально працює.

Програма курсу містить дев’ять уроків і охоплює повний цикл роботи з цифровими рішеннями. Учасники дізнаються, як визначати потреби підрозділу, працювати з даними, орієнтуватися в наявних системах та запускати нові рішення. Окрема увага приділяється впровадженню змін і їх закріпленню в роботі підрозділів.

Які ще навчальні курси доступні для військових в Армія+

Сьогодні в Армія+ доступно 23 навчальні курси. Серед наявних напрямів:

  • тактика;
  • робота з БпЛА;
  • дронова ППО;
  • зв’язок;
  • кібербезпека;
  • планування бою та інші.

Сотні тисяч військовослужбовців уже проходять навчання в застосунку й одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Запуск курсу – це ще один крок у розвитку системної цифрової спроможності Сил оборони.

Ті хлопці-герої яких покинули, вони хоч знають що армія трансформується?
24.04.2026 20:29 Відповісти
Напевно там можна знайти пояснення ситуації з бійцями 14-ї ОМБр, від якої тепер Зельоні активно відмазуються, і шукають стрілочника. Навіть Стерненка витягнули, що б той прикривав. Правда того понесло на якусь укурену плутанину.
24.04.2026 20:30 Відповісти
Понад 2000 посад у різних органах управління створені для того, щоб необхідні інструменти оперативно з'являлися на місцях і без затримок масштабувалися там, де вони дають результат. Щоб долучитись, необхідно заповнити https://digitalteam.mod.gov.ua/ форму на сайті проєкту.

Курс є базовим і розрахований на військових та фахівців, які долучаються або планують долучитися до структури цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована структура у війську, які ролі в ній існують і як цифрові рішення проходять шлях від ідеї до сервісу, що реально працює. Джерело: https://censor.net/ua/n3612282- корупційна куйня для відмивання грошей і працевлаштування "своїх зелених"
24.04.2026 20:33 Відповісти
 
 