В "Армія+" стартував курс про цифрову трансформацію війська
У застосунку Армія+ відкрили новий навчальний курс, присвячений цифровій трансформації в Силах оборони. Він пояснює, як запускаються і працюють цифрові зміни, – від рівня батальйону до Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Розбудова цифрової мережі та програма нового курсу
Сучасна війна – це не лише про зброю, а й про технології та швидкість ухвалення рішень. У Силах оборони формується структура цифрової трансформації – мережа фахівців, які впроваджують та розвивають цифрові рішення у війську. Понад 2000 посад у різних органах управління створені для того, щоб необхідні інструменти оперативно з’являлися на місцях і без затримок масштабувалися там, де вони дають результат. Щоб долучитись, необхідно заповнити форму на сайті проєкту.
Курс є базовим і розрахований на військових та фахівців, які долучаються або планують долучитися до структури цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована структура у війську, які ролі в ній існують і як цифрові рішення проходять шлях від ідеї до сервісу, що реально працює.
Програма курсу містить дев’ять уроків і охоплює повний цикл роботи з цифровими рішеннями. Учасники дізнаються, як визначати потреби підрозділу, працювати з даними, орієнтуватися в наявних системах та запускати нові рішення. Окрема увага приділяється впровадженню змін і їх закріпленню в роботі підрозділів.
Які ще навчальні курси доступні для військових в Армія+
Сьогодні в Армія+ доступно 23 навчальні курси. Серед наявних напрямів:
- тактика;
- робота з БпЛА;
- дронова ППО;
- зв’язок;
- кібербезпека;
- планування бою та інші.
Сотні тисяч військовослужбовців уже проходять навчання в застосунку й одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.
Запуск курсу – це ще один крок у розвитку системної цифрової спроможності Сил оборони.
