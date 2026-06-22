В "Армія+" з’явився новий статус для військових, які повертаються після СЗЧ
У застосунку "Армія+" з'явився новий статус для військових, які повертаються із самовільного залишення частини.
Про це пише "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, після погодження рапорту в Армія ID автоматично з’являється біла стрічка зі статусом "У дорозі".
Що означає цей статус?
- військовий добровільно повертається на службу;
- рапорт погоджено;
- його очікують у визначеній частині.
Терміни дії
- ЗСУ та ДССТ — 5 діб на прибуття,
- НГУ — 48 годин після наказу,
- через рекрутинговий центр — паперовий припис (також 5 діб).
Військовому, якого зупинили в дорозі, потрібно буде показати "білу стрічку" в Армія ID + рапорт в "Армія+"
або пред’явити паперовий припис.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль