УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11709 відвідувачів онлайн
Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
948 4

В "Армія+" з’явився новий статус для військових, які повертаються після СЗЧ

У застосунку "Армія+" з'явився новий статус для військових, які повертаються із самовільного залишення частини.

Про це пише "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В Армія+ з'явилася біла стрічка для військових у СЗЧ

Подробиці

Так, після погодження рапорту в Армія ID автоматично з’являється біла стрічка зі статусом "У дорозі".

Що означає цей статус?

  • військовий добровільно повертається на службу;
  • рапорт погоджено;
  • його очікують у визначеній частині.

Читайте: У застосунку "Армія+" з’явився новий курс про основи планування бою, - Міноборони

Терміни дії

  • ЗСУ та ДССТ — 5 діб на прибуття,
  • НГУ — 48 годин після наказу,
  • через рекрутинговий центр — паперовий припис (також 5 діб).

Військовому, якого зупинили в дорозі, потрібно буде показати "білу стрічку" в Армія ID + рапорт в "Армія+"
або пред’явити паперовий припис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Армія+" стартував курс про цифрову трансформацію війська

Автор: 

СЗЧ (178) Армія+ (84)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 