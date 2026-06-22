В "Армія+" з’явився новий статус для військових, які повертаються після СЗЧ

У застосунку "Армія+" з'явився новий статус для військових, які повертаються із самовільного залишення частини.

Про це пише "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, після погодження рапорту в Армія ID автоматично з’являється біла стрічка зі статусом "У дорозі".

Що означає цей статус?

військовий добровільно повертається на службу;

рапорт погоджено;

його очікують у визначеній частині.

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Терміни дії

ЗСУ та ДССТ — 5 діб на прибуття,

НГУ — 48 годин після наказу,

через рекрутинговий центр — паперовий припис (також 5 діб).

Військовому, якого зупинили в дорозі, потрібно буде показати "білу стрічку" в Армія ID + рапорт в "Армія+"

або пред’явити паперовий припис.

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