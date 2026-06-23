Військові НГУ після СЗЧ можуть повернутися на службу через Армію+ та самостійно обрати підрозділ

Військовослужбовці Національної гвардії України, чиє самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 року включно, відтепер також можуть скористатися програмою повернення на службу через Армію+.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Як і військові ЗСУ та ДССТ, вони можуть обрати новий підрозділ і отримати підтримку контакт-центру на всіх етапах повернення.

Програма діє обмежений час. Щоб скористатися можливістю, необхідно подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно.

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На сайті army.gov.ua наведено перелік частин, в які може повернутися військовий НГУ після СЗЧ.

Як військовослужбовцям НГУ повернутися на службу після СЗЧ

Подати рапорт можна через застосунок Армія+.

У застосунку обов’язково потрібно:

обрати нову військову частину зі списку в межах НГУ;

вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;

додати рекомендаційний лист від обраної частини;

прикріпити документ, який підтверджує службу в НГУ.

Після подання рапорт автоматично надходить на опрацювання в НГУ.

Якщо ви бажаєте отримати консультацію, звертайтеся за короткими номерами:

4308 – гаряча лінія рекрутингового центру "Азов";

– гаряча лінія рекрутингового центру "Азов"; 3333 – гаряча лінія рекрутингового центру "Хартія".

Фахівці проконсультують і допоможуть з підбором підрозділу.

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Що відбувається після подання рапорту: покроковий алгоритм

Військова частина розглядає рапорт до 4 діб, а сповіщення з рішенням надійде безпосередньо в Армія+.

Якщо рапорт погоджують, потрібно дочекатися наказу Командувача НГУ про переведення. Його готують протягом 3 діб після погодження рапорту.

Важливо: вирушати до нового місця служби потрібно виключно після того, як в Армія+ з’явиться сповіщення про готовність наказу. Після цього військовослужбовець має прибути до обраної частини протягом 2 діб.

У день прибуття військовослужбовця зараховують до списків особового складу нової частини. З цього ж моменту повністю поновлюється виплата грошового забезпечення та відновлюються всі інші види забезпечення.

Супровід на всьому шляху повернення із СЗЧ

Для військовослужбовців, які повертаються на службу, працює контакт-центр. Його фахівці готові допомогти захисникам на кожному етапі – від подання рапорту до зарахування в нову частину – від моменту вибору нової частини до остаточного зарахування на службу.

Гаряча лінія Міністерства оборони України з питань повернення на службу: 0 800 605 100, щодня з 09:00 до 20:00.

Детальні умови програми та покрокова інструкція – на сайті szch.army.gov.ua.

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