Військові НГУ після СЗЧ можуть повернутися на службу через Армію+ та самостійно обрати підрозділ
Військовослужбовці Національної гвардії України, чиє самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 року включно, відтепер також можуть скористатися програмою повернення на службу через Армію+.
Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Як і військові ЗСУ та ДССТ, вони можуть обрати новий підрозділ і отримати підтримку контакт-центру на всіх етапах повернення.
Програма діє обмежений час. Щоб скористатися можливістю, необхідно подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно.
На сайті army.gov.ua наведено перелік частин, в які може повернутися військовий НГУ після СЗЧ.
Як військовослужбовцям НГУ повернутися на службу після СЗЧ
Подати рапорт можна через застосунок Армія+.
У застосунку обов’язково потрібно:
- обрати нову військову частину зі списку в межах НГУ;
- вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;
- додати рекомендаційний лист від обраної частини;
- прикріпити документ, який підтверджує службу в НГУ.
Після подання рапорт автоматично надходить на опрацювання в НГУ.
Якщо ви бажаєте отримати консультацію, звертайтеся за короткими номерами:
- 4308 – гаряча лінія рекрутингового центру "Азов";
- 3333 – гаряча лінія рекрутингового центру "Хартія".
Фахівці проконсультують і допоможуть з підбором підрозділу.
Що відбувається після подання рапорту: покроковий алгоритм
Військова частина розглядає рапорт до 4 діб, а сповіщення з рішенням надійде безпосередньо в Армія+.
Якщо рапорт погоджують, потрібно дочекатися наказу Командувача НГУ про переведення. Його готують протягом 3 діб після погодження рапорту.
Важливо: вирушати до нового місця служби потрібно виключно після того, як в Армія+ з’явиться сповіщення про готовність наказу. Після цього військовослужбовець має прибути до обраної частини протягом 2 діб.
У день прибуття військовослужбовця зараховують до списків особового складу нової частини. З цього ж моменту повністю поновлюється виплата грошового забезпечення та відновлюються всі інші види забезпечення.
Супровід на всьому шляху повернення із СЗЧ
Для військовослужбовців, які повертаються на службу, працює контакт-центр. Його фахівці готові допомогти захисникам на кожному етапі – від подання рапорту до зарахування в нову частину – від моменту вибору нової частини до остаточного зарахування на службу.
Гаряча лінія Міністерства оборони України з питань повернення на службу: 0 800 605 100, щодня з 09:00 до 20:00.
Детальні умови програми та покрокова інструкція – на сайті szch.army.gov.ua.
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