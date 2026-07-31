Повернення після СЗЧ: військовослужбовцям розширили вибір до понад 70 підрозділів, - Міноборони

Програму добровільного повернення після СЗЧ розширено. Віднині військовослужбовці, які відповідають умовам програми, можуть обрати серед понад 70 підрозділів у ЗСУ, НГУ чи ДССТ – у межах тієї структури, де вони проходили службу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто може скористатися програмою

У відомстві розповіли, що подати рапорт на повернення можна до 20 вересня 2026 року включно. Скористатися спрощеною програмою можуть військовослужбовці, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Програма дає змогу обрати нову військову частину з визначеного переліку, зазначити бажаний напрям служби і попередній досвід, отримати супровід контакт-центру та прибути одразу до нової частини – без ВСП і батальйонів резерву.

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У які частини можна повернутися після СЗЧ

У переліку є механізовані, штурмові, десантні, дронові, артилерійські та інші підрозділи.

Переглянути повний список бригад, які приймають військовослужбовців після СЗЧ, можна на офіційному сайті програми, а також під час подання рапорту в застосунку Армія+.

Зазначається, що після подання рапорту рекрутери враховують попередній досвід військовослужбовця, його навички, бажаний напрям служби та потреби обраної військової частини. Це допомагає визначити, де саме його досвід буде найбільш корисним.

"Водночас кількість посад за окремими напрямами обмежена, тому тим, хто вже визначився з підрозділом, напрямом служби та бажаною посадою, варто не зволікати з поданням рапорту", - наголосили у Міноборони.

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Як подати рапорт на повернення після СЗЧ

Подати рапорт можна:

через застосунок Армія+;

напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);

через 1-й або 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

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