На Вінниччині затримали військового із СЗЧ, який з сокирою напав на представників ВСП. ФОТО

На Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Під час затримання він, за даними Військової служби правопорядку, завдав тілесних ушкоджень двом представникам ВСП, заволодів сокирою та чинив опір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією ВСП, інцидент стався під час проведення заходів із розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили місця служби.

Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно, спровокував бійку та завдав тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку.

Для припинення правопорушення залучили відділення швидкого реагування та раптової дії "Скорпіон".

У ВСП зазначили, що до прибуття спецпідрозділу правопорушник встиг заволодіти сокирою, яку взяв на прилеглій території, та продовжував чинити опір.

Після затримання чоловіка доставили до районного відділу Національної поліції. Під час перевірки правоохоронці встановили, що він перебував у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини.







Також читайте: Військовий у СЗЧ, який підірвав гранату на Одещині, помер у лікарні, - поліція

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців ВСП отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їхній стан оцінюють як задовільний, один із потерпілих залишається на стаціонарному лікуванні.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Скориставшись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, він відмовився надавати пояснення.

За повідомленням начальника Вінницького зонального відділу ВСП слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за трьома епізодами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 КК України. Йдеться про заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям ВСП під час виконання службових обов'язків, погрозу вбивством та умисне пошкодження службового автомобіля.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Окремо у ВСП призначили службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий у СЗЧ напідпитку відкрив стрілянину з автомата на Чернігівщині, - поліція. ФОТОй