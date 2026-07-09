На Виннитчине задержали военнослужащего из СОЧ, который с топором напал на представителей ВСП. ФОТО

В Винницкой области задержали военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части (СОЧ). По данным Военной службы правопорядка, во время задержания он нанес телесные повреждения двум сотрудникам ВСП, завладел топором и оказал сопротивление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

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По информации ВСП, инцидент произошел во время проведения мероприятий по розыску военнослужащих, самовольно покинувших места службы.

Во время общения мужчина начал вести себя агрессивно, спровоцировал драку и нанес телесные повреждения двум представителям розыскной группы.

Для пресечения правонарушения было задействовано отделение быстрого реагирования и внезапного действия "Скорпион".

В ВСП отметили, что до прибытия спецподразделения правонарушитель успел завладеть топором, который взял на прилегающей территории, и продолжал оказывать сопротивление.

После задержания мужчину доставили в районный отдел Национальной полиции. В ходе проверки правоохранители установили, что он находился в розыске по факту самовольного оставления воинской части.







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В результате нападения двое военнослужащих ВСП получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи их состояние оценивается как удовлетворительное, один из пострадавших остается на стационарном лечении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, он отказался давать показания.

По сообщению начальника Винницкого зонального отдела ВСП, следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по трем эпизодам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 345 УК Украины. Речь идет о причинении телесных повреждений военнослужащим ВСП при исполнении служебных обязанностей, угрозе убийством и умышленном повреждении служебного автомобиля.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Отдельно в ВСП назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

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