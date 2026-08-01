До завершення програми повернення після СЗЧ залишається 50 днів, понад 2 тис. воїнів вже знову в строю, - Генштаб

До завершення програми повернення після СЗЧ залишається 50 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Скільки військових вже повернулися із СЗЧ?

Як зазначається, механізм діє вже 50 днів. За цей час понад дві тисячі військовослужбовців уже повернулися до строю. Це підтверджує, що механізм працює, а шлях назад до лав захисників відкритий уже сьогодні. Скористатися ним можуть військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року.

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Як це працює?

За даними Генштабу, військовослужбовець самостійно обирає нову військову частину через застосунок "Армія+". Батальйон резерву чи Військова служба правопорядку більше не потрібні. Після погодження рапорту є до п'яти днів, щоб прибути до нової частини.

Кожен, хто самовільно залишив частину, до 12 червня 2026 року та має мотивацію повернутися до служби, може скористатися цією можливістю вже зараз.

Подати рапорт можна до 20 вересня 2026 року. Станом на сьогодні до завершення програми залишається 50 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення після СЗЧ: військовослужбовцям розширили вибір до понад 70 підрозділів, - Міноборони