Мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и раненые. СМИ пишут, что в заведении праздновал день рождения генерал. ВИДЕО

В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Телеграм-канал Baza сообщает, что взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi. Сегодня это заведение было закрыто на частный банкет, пишет ресурс.

Российские СМИ сообщают о трех погибших и 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Всего пострадавших 21.

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных машин.

Также российские СМИ заявляют, что взрыв произошел якобы из-за утечки газа.

Очевидец рассказал телеграммам-каналу Astra, что в ресторане проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с заведением было припарковано много автомобилей с черными номерными знаками.

Черные номерные знаки обычно используются на транспорте Вооруженных Сил и других силовых ведомств. Кроме того, рядом стоял автобус Росгвардии. Однако телеграм-канал отмечает, что эта информация не подтверждена и требует дополнительной проверки.

Кадры с места происшествия

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