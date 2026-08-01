Потужний вибух пролунав у ресторані в центрі Москви: є загиблі та поранені. ЗМІ пишуть, що в закладі святкував день народження генерал. ВIДЕО

У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Телеграм-канал Baza повідомляє, що вибух стався у ресторані Balzi Rossi. Сьогодні цей заклад був закритий на приватний бенкет, пише ресурс.

Російські медіа заявляють про трьох загиблих і 17 постраждалих у важкому стані. Всього постраждалих 21.

На місце події прибули десятки автомобілів швидкої допомоги та пожежних авто.

Також російські ЗМІ заявляють, що вибух стався нібито через витік газу.

Очевидець розповів телеграм-каналу Astra, що в ресторані відбувалося святкування дня народження генерала. Поруч із закладом було припарковано багато автомобілів із чорними номерними знаками.

Чорні номерні знаки зазвичай використовуються на транспорті Збройних сил та деяких інших силових відомств. Крім того, поруч стояв автобус Росгвардії. Однак телеграм-канал зазначає, що ця інформація не підтверджена і потребує додаткової перевірки.

Кадри з місця події

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