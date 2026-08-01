Россия атакует Украину "шахедами" вечером 1 августа, - Воздушные Силы

Вечером 1 августа продолжается атака российских дронов на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

БПЛА к западу от Харькова, курс на юг. Беспилотник в направлении областного центра с севера, - сообщалось в 21:45.

БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад (Чернигов), - сообщалось в 21:47.

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на юг, - сообщалось в 21:53.

В 22:02 ВС сообщили:

БПЛА - на Сумы с севера.

БПЛА направляется на Запорожье с юга.

БПЛА, курс на Харьков с севера, - сообщалось в 22:11.

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