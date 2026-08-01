Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 1 серпня, - Повітряні сили
Ввечері 1 серпня триває атака російських дронів на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
БпЛА на заході від Харкова, курс на південь. Безпілотник в напрямку обласного центру з півночі, - повідомлялося о 21:45.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід(Чернігів), - повідомлялося о 21:47.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на південь, - повідомлялося о 21:53.
О 22:02 ПС повідомили:
- БпЛА на Суми з півночі.
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА курс на Харків з півночі, - повідомлялося о 22:11.
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