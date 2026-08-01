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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 1 серпня, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 1 серпня триває атака російських дронів на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

БпЛА на заході від Харкова, курс на південь. Безпілотник в напрямку обласного центру з півночі, - повідомлялося о 21:45.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід(Чернігів), - повідомлялося о 21:47.

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на південь, - повідомлялося о 21:53.

О 22:02 ПС повідомили:

  • БпЛА на Суми з півночі.
  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА курс на Харків з півночі, - повідомлялося о 22:11.

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