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Збито 2 із 35 ракет та 154 безпілотники, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 1 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Чим били?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу - 35 ракет і 185 БпЛА різних типів:

  • 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску - Курська та Ростовська обл.- РФ);
  • 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянська, Курська обл.- РФ);
  • 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69" (район пуску - акваторія Чорного моря);
  • 185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей - 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;
  • 1 керовану авіаційну ракету "Х-59/69";
  • 154 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Ракетна атака на Київ: змінено маршрути автобусів №35 та №108

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний удар: Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільного населення

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обстріл (35932) Повітряні сили (3657) балістичні ракети (682) Шахед (2395)
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Топ коментарі
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Переведу для мудрого населення.Ракети збивати нічим,як і літаки з кабами.Ішак готує наріт цієї зими до капітуляції.Без опалення і світла можливо наріту прийде прозріння,але це вже нічого не вирішить!
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01.08.2026 10:23 Відповісти
+1
Тенденція зменшення в відсотках збиття ударних БПЛА, про ракети взагалі капець.Питання до ЗЕленського,так званого "харанта".Чому ти і твої підлеглі не працюють на випередження ,а завжди констатуєте факти?.Які ,***...,канікули у Верховної Ради під час військового стану у воюючій країні?Чому в період підвищення екскалації зі сторони кацапстана ти розпускаєш уряд і залишаєш силові структури без керівництва?Т.В О. це не Міністри і не Голови відповідних структур.З якою ціллю ти сієш хаос і безлад в країні?
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01.08.2026 10:39 Відповісти

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