Збито 2 із 35 ракет та 154 безпілотники, - Повітряні сили

У ніч на 1 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Чим били?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу - 35 ракет і 185 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску - Курська та Ростовська обл.- РФ);

27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянська, Курська обл.- РФ);

2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69" (район пуску - акваторія Чорного моря);

185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей - 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

1 керовану авіаційну ракету "Х-59/69";

154 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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