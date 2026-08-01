РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11536 посетителей онлайн
Новости
2 403 15

Сбиты 2 из 35 ракет и 154 беспилотника, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 1 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская область. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Чем наносили удары?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 220 средств воздушного нападения — 35 ракет и 185 БПЛА различных типов:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район запуска — Курская и Ростовская области — РФ);
  • 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска — Брянская, Курская области — РФ);
  • 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31" и 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69" (район запуска — акватория Чёрного моря);
  • 185 ударных БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", с баражующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей - 2 ракеты и 154 беспилотника различных типов:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400;
  • 1 управляемую авиационную ракету "Х-59/69";
  • 154 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БПЛА в 21 точке и падение обломков сбитых ракет в 2 точках. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Читайте также: Ракетная атака на Киев: изменены маршруты автобусов №35 и №108

Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном ударе: Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения

Автор: 

обстрел (34639) Воздушные силы (3307) баллистические ракеты (649) Шахед (2387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Переведу для мудрого населення.Ракети збивати нічим,як і літаки з кабами.Ішак готує наріт цієї зими до капітуляції.Без опалення і світла можливо наріту прийде прозріння,але це вже нічого не вирішить!
показать весь комментарий
01.08.2026 10:23 Ответить
+2
Тенденція зменшення в відсотках збиття ударних БПЛА, про ракети взагалі капець.Питання до ЗЕленського,так званого "харанта".Чому ти і твої підлеглі не працюють на випередження ,а завжди констатуєте факти?.Які ,***...,канікули у Верховної Ради під час військового стану у воюючій країні?Чому в період підвищення екскалації зі сторони кацапстана ти розпускаєш уряд і залишаєш силові структури без керівництва?Т.В О. це не Міністри і не Голови відповідних структур.З якою ціллю ти сієш хаос і безлад в країні?
показать весь комментарий
01.08.2026 10:39 Ответить

Загрузка...

 
 