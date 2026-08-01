Сбиты 2 из 35 ракет и 154 беспилотника, - Воздушные силы
В ночь на 1 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основное направление удара — Киевская область. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.
Чем наносили удары?
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 220 средств воздушного нападения — 35 ракет и 185 БПЛА различных типов:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район запуска — Курская и Ростовская области — РФ);
- 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска — Брянская, Курская области — РФ);
- 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31" и 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69" (район запуска — акватория Чёрного моря);
- 185 ударных БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", с баражующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей - 2 ракеты и 154 беспилотника различных типов:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400;
- 1 управляемую авиационную ракету "Х-59/69";
- 154 вражеских БПЛА различных типов.
По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БПЛА в 21 точке и падение обломков сбитых ракет в 2 точках. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажек.
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