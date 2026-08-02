Взрыв в ресторане в Москве: российские власти заявляют, что причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства
В России озвучили официальную версию причин взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве. Национальный антитеррористический комитет страны-агрессора заявил, что в заведении взорвали самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.
В РФ озвучили версию причины взрыва
По данным комитета, в ресторан пыталась пройти неизвестная женщина — ее подозревают в попытке пронести взрывное устройство.
В заведение ее не пропустил охранник, оба погибли. В результате взрыва погиб также один из посетителей.
Также сообщается, что на данный момент известно о 21 пострадавшем.
Взрыв в ресторане в Москве
В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.
По данным российских СМИ, заведение было закрыто на частный банкет. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль