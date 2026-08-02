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Новости Взрыв в ресторане в Москве
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Взрыв в ресторане в Москве: российские власти заявляют, что причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства

взрыв в ресторане в Москве

В России озвучили официальную версию причин взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве. Национальный антитеррористический комитет страны-агрессора заявил, что в заведении взорвали самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

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В РФ озвучили версию причины взрыва 

По данным комитета, в ресторан пыталась пройти неизвестная женщина — ее подозревают в попытке пронести взрывное устройство.

В заведение ее не пропустил охранник, оба погибли. В результате взрыва погиб также один из посетителей.

Также сообщается, что на данный момент известно о 21 пострадавшем.

Взрыв в ресторане в Москве

В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

По данным российских СМИ, заведение было закрыто на частный банкет. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.

Смотрите также: Мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и раненые. СМИ пишут, что в заведении отмечал день рождения генерал. ВИДЕО

Автор: 

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Топ комментарии
+11
Слава Невідомій Жінці!

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02.08.2026 00:49 Ответить
+11
Дуже вдала операція. Мета її - сіяти паніку і страх досягнута. Справа в тому що таких операцій має бути ціла серія для того щоб життя на москві стало нестерпним.
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02.08.2026 02:09 Ответить
+8
Невідомо чия рука. Невідомо чи дистанційно, бо це смертниця мстилась за Сирію.
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02.08.2026 05:22 Ответить

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