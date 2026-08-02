Взрыв в ресторане в Москве: российские власти заявляют, что причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства

В России озвучили официальную версию причин взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве. Национальный антитеррористический комитет страны-агрессора заявил, что в заведении взорвали самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

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В РФ озвучили версию причины взрыва

По данным комитета, в ресторан пыталась пройти неизвестная женщина — ее подозревают в попытке пронести взрывное устройство.

В заведение ее не пропустил охранник, оба погибли. В результате взрыва погиб также один из посетителей.

Также сообщается, что на данный момент известно о 21 пострадавшем.

Взрыв в ресторане в Москве

В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

По данным российских СМИ, заведение было закрыто на частный банкет. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.

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