Вибух у ресторані у Москві: російська влада каже, що причиною став підрив саморобного вибухового пристрою

У Росії озвучили офіційну версію, що стало причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi в Москві. Національний антитерористичний комітет країни-агресора заявив, що в закладі підірвали саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на національний антитерористичний комітет РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У РФ озвучили версію причини вибуху

За даними комітету, до ресторану намагалася пройти невідома жінка - її підозрюють у спробі пронести вибуховий пристрій.

До закладу її не пропустив охоронець, обоє загинули. Внаслідок вибуху загинув також один із відвідувачів.

Також повідомляєть, що наразі відомо про 21 постраждалого.

Вибух у ресторані в Москві

У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

За даними росЗМІ, заклад був закритий на приватний бенкет. Також соцмережі повідомляли, що в ресторані відбувалося святкування дня народження російського генерала.

Дивіться також: Потужний вибух пролунав у ресторані в центрі Москви: є загиблі та поранені. ЗМІ пишуть, що в закладі святкував день народження генерал. ВIДЕО