Вибух у ресторані у Москві: російська влада каже, що причиною став підрив саморобного вибухового пристрою
У Росії озвучили офіційну версію, що стало причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi в Москві. Національний антитерористичний комітет країни-агресора заявив, що в закладі підірвали саморобний вибуховий пристрій.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на національний антитерористичний комітет РФ, інформує Цензор.НЕТ.
У РФ озвучили версію причини вибуху
За даними комітету, до ресторану намагалася пройти невідома жінка - її підозрюють у спробі пронести вибуховий пристрій.
До закладу її не пропустив охоронець, обоє загинули. Внаслідок вибуху загинув також один із відвідувачів.
Також повідомляєть, що наразі відомо про 21 постраждалого.
Вибух у ресторані в Москві
У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
За даними росЗМІ, заклад був закритий на приватний бенкет. Також соцмережі повідомляли, що в ресторані відбувалося святкування дня народження російського генерала.
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