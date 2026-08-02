Один человек погиб, еще один ранен в результате российских атак на Запорожский район
В Запорожском районе в результате российских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавший
В Новояковлевке в результате атаки вражеского дрона погиб 54-летний мужчина.
В Таврическом российский дрон атаковал комбайн, который работал в поле. Ранения получил 57-летний мужчина.
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