Один человек погиб, еще один ранен в результате российских атак на Запорожский район

В Запорожском районе в результате российских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавший

В Новояковлевке в результате атаки вражеского дрона погиб 54-летний мужчина.

В Таврическом российский дрон атаковал комбайн, который работал в поле. Ранения получил 57-летний мужчина.

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