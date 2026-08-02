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Новости Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
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Один человек погиб, еще один ранен в результате российских атак на Запорожский район

Российские дроны атаковали мирных жителей в Запорожском районе

В Запорожском районе в результате российских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавший 

В Новояковлевке в результате атаки вражеского дрона погиб 54-летний мужчина.

В Таврическом российский дрон атаковал комбайн, который работал в поле. Ранения получил 57-летний мужчина.

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Запорожская область (4736) атака (1883) Запорожский район (752) Таврическое (7) Новояковлевка (4)
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